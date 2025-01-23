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        Haberler Dünya Trump Kennedy suikastiyle ilgili belgelerin gizliliğini kaldırdı | Dış Haberler

        Donald Trump Kennedy suikastıyla ilgili belgelerin gizliliğini kaldırdı

        ABD Başkanı Donald Trump, ABD'nin 35. Başkanı John F. Kennedy'nin suikastıyla ilgili belgelerin gizliliğin kaldırılması için kararname imzaladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.01.2025 - 23:49 Güncelleme: 24.01.2025 - 00:45
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        Trump Kennedy suikastıyla ilgili belgelerin gizliliğini kaldırdı
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        ABD Başkanı Donald Trump, ABD'nin 35. Başkanı John F. Kennedy'nin suikastıyla ilgili belgelerin gizliliğin kaldırılması için kararname imzaladı.

        John F. Kennedy, 22 Kasım 1963 yılında ABD'nin Dallas şehrinde suikasta uğrayarak hayatını kaybetmişti.

        Kennedy'nin katili ise Lee Harvey Oswald olarak açıklandı. Bahriyeli olan Oswald, görevinden ayrıldıktan sonra Sovyetler Birliği'ne iltica etti. Daha sonra ABD'ye geri dönen Harvey Oswald, Kennedy'i üstü açık arabanın içinde yoldan geçerken vurdu. Kennedy vurulduktan yarım saat kadar sonra yaşamını yitirdi.

        Trump ayrıca Martin Luther King Jr'ın da suikastına ilişkin belgelerin gizliliğini kaldırma kararı aldı. Martin Luther King, özellikle 1960'lı yıllarda ABD'de insan hakları savunuculuğunda önde isimlerden biriydi.

        İRAN ve RUSYA'YLA İLGİLİ AÇIKLAMALAR

        Donald Trump ayrıca İran ve İsrail arasındaki politik krize de değinerek "İran'la ilgili meseleleri İsrail, İran'ın askeri tesislerini vurmadan çözebilirsek iyi olur" dedi.

        Trump diğer yandan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le bir an önce buluşmak istediğini vurgularken, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin diyaloğa hazır olduğunu belirtti.

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