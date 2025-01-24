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        Haberler Dünya NATO: Kriz durumundayız | Dış Haberler

        NATO Genel Sekreteri: Kriz durumundayız

        NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, son zamanlarda sıklıkla gündeme getirdiği NATO'nun savaşa hazırlık durumuna dâir açıklamalarda bulundu. Rutte "Gerçekten bir kriz durumundayız, hızlı bir şekilde daha fazla para harcamalıyız. Ukrayna'ya olan desteği artırmalıyız. Ukrayna'dan kötü bir anlaşma ile çıkarsak jeopolitik hata olur." dedi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.01.2025 - 01:15 Güncelleme: 24.01.2025 - 01:34
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        NATO: Kriz durumundayız
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        NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Davos Dünya Ekonomik Forumu'nda katıldığı bir panelde NATO'nun mevcut durumuna dâir yorumlarda bulundu.

        Rutte "Gerçekten bir kriz durumundayız. Öncelikle para... Hızlı bir şekilde daha fazla para harcamalıyız. %2'lik savunma harcaması kesinlikle yeterli değil, önümüzdeki birkaç ay içinde bunun ötesine geçmeliyiz. Daha fazla bekleyecek zaman yok. Ukrayna'ya olan desteğimizi artırmalıyız, geri çekilmemeliyiz. Savaşın seyrini değiştirmek zorundayız ki şu an cephede durum olumlu yönde ilerlemiyor." diyerek Ukrayna'nın desteklenmesinin önemini vurguladı.

        Rutte, Ukrayna Savaşı'ndan kötü bir anlaşma ile çıkmanın neticelerini de işaret ederek "Eğer kötü bir anlaşma imzalarsak; Rusya, Çin, İran ve Kuzey Kore birbirlerine çak yapacaklar. Bunu kabul edemeyiz ki bu jeopolitik olarak büyük bir hata olur. Son olarak, barış sürdürülebilir olmalı ve böylesi bir barış için Putin'in bir daha Ukrayna'dan bir kilometrekare dahi alamayacağından emin olmalıyız." dedi.

        *Haberde kullanılan fotoğraf İHA tarafından servis edilmiştir

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