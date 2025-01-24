NATO: Kriz durumundayız

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Davos Dünya Ekonomik Forumu'nda katıldığı bir panelde NATO'nun mevcut durumuna dâir yorumlarda bulundu.

Rutte "Gerçekten bir kriz durumundayız. Öncelikle para... Hızlı bir şekilde daha fazla para harcamalıyız. %2'lik savunma harcaması kesinlikle yeterli değil, önümüzdeki birkaç ay içinde bunun ötesine geçmeliyiz. Daha fazla bekleyecek zaman yok. Ukrayna'ya olan desteğimizi artırmalıyız, geri çekilmemeliyiz. Savaşın seyrini değiştirmek zorundayız ki şu an cephede durum olumlu yönde ilerlemiyor." diyerek Ukrayna'nın desteklenmesinin önemini vurguladı.

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Rutte, Ukrayna Savaşı'ndan kötü bir anlaşma ile çıkmanın neticelerini de işaret ederek "Eğer kötü bir anlaşma imzalarsak; Rusya, Çin, İran ve Kuzey Kore birbirlerine çak yapacaklar. Bunu kabul edemeyiz ki bu jeopolitik olarak büyük bir hata olur. Son olarak, barış sürdürülebilir olmalı ve böylesi bir barış için Putin'in bir daha Ukrayna'dan bir kilometrekare dahi alamayacağından emin olmalıyız." dedi.

*Haberde kullanılan fotoğraf İHA tarafından servis edilmiştir