Galatasaray, Ahmed Kutucu'yu açıkladı!

Galatasaray, devre arası transfer döneminde ilk resmi transferini gerçekleştirdi. Sarı-kırmızılı ekip, Eyüpspor’un milli futbolcusu Ahmed Kutucu’yu resmen kadrosuna kattı.

Galatasaray, milli futbolcu için Eyüpspor’a 5 milyon 962 bin 500 Euro bonservis bedeli ödeyecek. Ahmed Kutucu ise sezonun geri kalanında 20 milyon TL, gelecek sezon 50 milyon TL, 2026-27 sezonunda 60 milyon TL, 2027-28 sezonunda ise 75 milyon TL kazanacak.

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Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı; "Profesyonel futbolcu Ahmed Kutucu'nun transferi konusunda Eyüpspor Kulübü ile anlaşmaya varılmıştır. Bu çerçevede, futbolcunun eski kulübüne net 5.962.500 EUR transfer bedeli ödenecektir. Futbolcu ile 2027-2028 sezonu sonuna kadar anlaşmaya varılmış olup ödenecek sezonluk ücretler aşağıdaki şekilde belirlenmiştir: 2024-2025 sezonu için: Net 20.000.000 TL, 2025-2026 sezonu için: Net 50.000.000 TL, 2026-2027 sezonu için: Net 60.000.000 TL, 2027-2028 sezonu için: Net 75.000.000 TL." Profesyonel futbolcu Ahmed Kutucu'nun transferi konusunda Eyüpspor Kulübü ile anlaşmaya varılmıştır.



Bu çerçevede, futbolcunun eski kulübüne net 5.962.500 EUR transfer bedeli ödenecektir.



Futbolcu ile 2027-2028 sezonu sonuna kadar anlaşmaya varılmış olup ödenecek sezonluk… pic.twitter.com/v1S5C5CDfA — Galatasaray SK (@GalatasaraySK) January 23, 2025