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        Haberler Gündem Antalya'da kick boks şampiyonasında çıkan kavgada 4 hakem yaralandı - Güncel haberler

        Antalya'da kick boks şampiyonasında kavga! 4 hakem yaralandı

        Antalya'da düzenlenen Gençler ve Büyükler Türkiye Kick Boks Şampiyonası'nda çıkan kavgada 4 hakem yaralandı, olaya karıştıklarını belirlenen 5 kişi gözaltına alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.01.2025 - 01:20 Güncelleme: 24.01.2025 - 01:20
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        Kick boks şampiyonasında kavga! 4 hakem yaralandı
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        Antalya Spor Salonu'nda yapılan şampiyonanın ikinci gününde bir müsabakanın ardından kavga çıktı. Antrenör ve sporcuların da karıştığı kavgada darbedilen 4 hakem yaralandı.

        Yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

        Kick Boks Federasyonu Akdeniz Bölge Başkanı Muhsin Türk, olay nedeniyle üzüntülü olduklarını belirterek, "Müsabakada maçı kaybeden bir antrenör sahaya girerek hakemimize yumruk atıyor. Sonrasında antrenöre ait spor kulübünün diğer sporcuları da yan hakemlerimize saldırıyor. Güvenlik güçlerimizin müdahalesiyle şampiyonamız kaldığı yerden devam ediyor." diye konuştu.

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        Saldırıya uğrayan 4 hakemin hastanede tedavilerinin sürdüğünü kaydeden Türk, "Hakemlerin çeşitli yerlerinde kırıklar var. Polis, olayla ilgili antrenör ve 4 sporcusunu gözaltına aldı." bilgisini verdi.

        Antalya'da, 73 ilden 4 bin 500 sporcunun katılımıyla süren şampiyona, 29 Ocak'ta sona erecek.

        Fotoğraf, İHA tarafından servis edilmiştir.

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