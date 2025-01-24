Yer fıstığından polene: Alerjilerinizin silinmesi mümkün mü? Bilim insanlarının hafıza hücreleri üzerine olan çalışmaları umut verici!

ALERJİLER NEDEN KAYBOLUR YA DA GERİ DÖNER?

Bazı insanlar alerjilerinden kurtulurken, başkaları bu durumla ömür boyu uğraşıyor. Uzmanlar, bazı bireylerin zamanla alerjenlere "alıştığını" ve bağışıklık sisteminin bu uyumu sağladığını düşünüyor. Bununla birlikte, alerjiler beklenmedik bir şekilde geri dönebilir.