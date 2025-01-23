Bolu'daki yangın faciasında gözaltı sayısı 12'ye çıktı

Bolu Kartalkaya’da 78 kişinin hayatını kaybettiği otel yangınıyla ilgili İstanbul'da 1 kişi gözaltına alındı.

AA'nın haberine göre Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel yangınına ilişkin hakkında yakalama kararı çıkartılan emekli mimar Ali B. (72), Sancaktepe'de ikamet ettiği adreste polis ekiplerince gözaltına alınarak emniyete götürüldü. ''Taksirle yaralama'' suçundan kaydı bulunduğu öğrenilen Ali B'nin işlemleri sürüyor. Böylece yangınla ilgili gözaltı sayısı 12'ye yükseldi.

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BAKAN TUNÇ'TAN ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR

Öte yandan TRT Haber'de soruları yanıtlayan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan önemli açıklamalar geldi. Bakan Tunç Bolu Kartalkaya'da yaşanan yangın faciasından, Narin Güran cinayetine ve yargı reformuna ilişkin detayları anlattı.

Bakan Tunç'un konuşmalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

"YANGINLA İLGİLİ OLARAK ŞU AN 12 GÖZALTI VAR"

Adalet Bakanı Tunç "21 Ocak'ta Kartalkaya'da yüreğimiz yandı. Büyük bir facia. 78 vatandaşımız hayatını kaybetti, 51 vatandaşımız yaralandı. Adli soruşturma önemli. Raporlar sonuçlanacak, detaylı bir şekilde ortaya konulacak. Adli sürecin ucu nereye giderse gitsin kararlılıkla ortaya çıkarılacak. Sorumlular kimse yargı önüne çıkarılacak. Yangında şu an 12 gözaltı var, soruşturma kapsamlı sürüyor. Otel işletme sahibi, müdürü, çalışanlarının da aralarında bulunuyor. Süreç devam ediyor. Konu teknik bir konu. Şu anda elde edilen bir takım deliller var. Tüm kamera kayıtlarına, belgelere el konuldu, inceleniyor. Olay tüm detaylarıyla birlikte soruşturulmaya devam edecek. Vatandaşlarımızın böyle bir faciayla karşılaşmaması için alınması gereken önlemler var. AK Parti grubu da TBMM'de araştırma önergesi verdi. Bu acıları milletimize yaşatan kimin ihmali, kusuru varsa yargı önünde hesap vermeli ve gereken cezayı da almalı. Burada gerekli tedbirlerin alınması konusunda milletçe hassasiyet göstermesi lazım. Görevi, sıfatı ne olursa olsun yargı önünde hesap verecektir." dedi

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"KARARLILIKLA ORTAYA ÇIKARILACAK"

21 Ocak'ta Kartalkaya'da yüreğimiz yandı. Büyük bir facia. 78 vatandaşımız hayatını kaybetti, 51 vatandaşımız yaralandı. Adli soruşturma önemli. Raporlar sonuçlanacak, detaylı bir şekilde ortaya konulacak. Adli sürecin ucu nereye giderse gitsin kararlılıkla ortaya çıkarılacak. Bilirkişi incelemesine göre hareket edilecek. Sorumlular kimse yargı önüne çıkarılacak. Yangında şu an 12 gözaltı var, soruşturma kapsamlı sürüyor. Otel işletme sahibi, müdürü, çalışanlarının da aralarında bulunuyor. Süreç devam ediyor. Konu teknik bir konu. Şu anda elde edilen bir takım deliller var. Tüm kamera kayıtlarına, belgelere el konuldu, inceleniyor. Olay tüm detaylarıyla birlikte soruşturulmaya devam edecek. Vatandaşlarımızın böyle bir faciayla karşılaşmaması için alınması gereken önlemler var.

"KİMİN KUSURU VARSA HESAP VERECEK" REKLAM "Kimin kusuru varsa görevi, sıfatı ne olursa olsun yargı önünde hesap verecektir" AK Parti grubu da TBMM'de araştırma önergesi verdi. Bu acıları milletimize yaşatan kimin ihmali, kusuru varsa yargı önünde hesap vermeli ve gereken cezayı da almalı. Burada gerekli tedbirlerin alınması konusunda milletçe hassasiyet göstermesi lazım. Görevi, sıfatı ne olursa olsun yargı önünde hesap verecektir. Alanında uzman bir bilirkişi heyeti söz konusu. Heyet hem olay mahallinde ilk incelemelerini yaptılar, itfaiye raporu henüz çıkmadı. Yaralı vatandaşlarımızdan ifade alınıyor. Önümüzdeki günlerde ön rapor çıkar. Sonra da kesin raporla ilgili çalışmalar olur. Kimler kusurluysa gereken davalar da açılacaktır. NARİN GÜRAN CİNAYETİ Narin evladımızın hunharca katledilmesi milletçe bizi derinden yaraladı. 21 Ağustos'ta kaybolmuştu, 19 gün boyunca arama yapıldı. Aramalarla birlikrte adli soruşturma da açıldı. 260'tan fazla ifade alındı, birçok delil toplandı. Bütün bu deliller ifadeler ışığında gözaltılar oldu. Soruşturması devam eden 8 kişi daha var. Soruşturma 2 ay sürdü ve 2 ay da sonuçlandı. Sonuçta bu deliller ışığında yargı kararını verdi. Bugün de 950 sayfaya yakın bir gerekçeli karar açıklandı. Süreci hep birlikte takip ettik. Özellikle soruşturma kısmı gizliyken bazı provokasyonlar da oldu. Siyaseten karalamalar oldu. Ama buna rağmen etkili bir soruşturma ve yargılama süreci gerçekleşmiş oldu. "SORUŞTURMADA TEKNOLOJİNİN TÜM İMKANLARI KULLANILDI" Yargılama süreci devam ediyor. İstinaf ve temyiz süreci var. 3 kişi kasten öldürmekten ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Komşuya da delil gizlemekten ceza verildi. Bu karar istinafa tabi. Bundan sonraki süreci de kamuoyu takip edecektir. Narin evladımız gibi Rojin kızımız var onun da süreci takip ediliyor. Kadın şiddetinin önlenmesi bakımından bir hassasiyet söz konusu. Yargı Reformu Strateji Belgemizde de bu konulara yer verdik. Bundan sonra da yasal süreç bakımından ne yapılması gerekiyorsa yapılacak. Bugün ilk derece mahkemesinin vermiş olduğu karar da paylaşıldı. Kime ne gerekçeyle ceza verildiyse açıklandı. Teknolojinin tüm imkanları Narin soruşturmasında kullanıldı. Bundan sonraki süreçte istinaf sürecinde devam edecek.

REKLAM "KARARI VERENLERE HAKARET HUKUKEN SUÇTUR" Yargı kararları eleştirilebilir, eleştirilemez diye bir şey yok. Ama o kararı verenlerle ilgili tehditkar açıklamalar yaparsanız, hakaret ederseniz, yargı mensuplarını karalarsanız bu hukuk devletiyule bağdaşmaz ve suçtur. Maalesef günümüzde bazı soruşturmalarla ilgili bazı siyasilerin savcılarla ilgili kabul edilemeyecek açıklamalarını görüyoruz. Delillere vakıf mısın değilsin. Henüz soruşturma aşamasındadır. Bu hukuk devletinde kabul edilmez, yargıyı etkileme suçunu teşkil eder. Tarafsız ve bağımsız yargı delillerini ortaya koyar, kamuoyuna açıktır. Mahkeme de deliller ışığında karar verir. Yargı süreci içerisinde yargıya yönelik kararları eleştirebilirsiniz ama o kararı verenlerle ilgili hakaret edemezsiniz. Yargı kendine yönelik tehditkar sözler söylenirse bunun hukuk devleti içerisinde yaptırımları olur. "YARGI REFORMU SÜREKLİLİK ARZ EDER" REKLAM 4. Yargı Reformu Stretji Belgesi önümüzdeki 4 yılı kapsayacak. Bu belgede cezasızlık algısını ortadan kaldırmaya yönelik uygulamalara, hedeflere yönelik önemli düzenlemeler olacak. Bunun detayları oradaki hedeflere gerçekleştirmeye yönelik yargı paketleri olacak. Ceza adaleti sisteminin soruşturma, delillerin toplanması, suçlunun da tespit edilip dava aşaması, yaptırımla birlikte infaz süreci. 3 aşamanın üçünün de etkisi önemli. Öncelikle 22-23 yıldan sonra reform yapıyorsunuz gibi eleştiriler yapılıyor. Yargı reformu süreklilik arz eder, yargı kendisini yeniler, mevzuat yenilenir. 22 yıldan bu yana yargısal kapasitenin güçlendirilmesiyle ilgili çok sayıda reform yapıldı. 2002'den bu yana bu reformlar gerçekleştirildi. 4. Yargı Reformu Stretji Belgesi'nin 5 ana amacı var 45 hedef doğrultusunda, 264 faaliyetle gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Belge açıklanırken sivil anayasadan bahsetmeden geçemezdik. Anayasamız darbe anayasası. Demokratik dönüşümler yapıldı. Anayasamızı sivilleştirme çabaları hız kesmeden devam etti. Yeni bir anayasaya ihtiyaç olduğu açıkça belli. Milletin temsilcileri tarafından bir anayasa hazırlanması Meclis'in görevi. Hukukun üstünlüğünü esas alan ve gecikmeyen bir ruhu öne koyduk. "MAHKEME SAYISINI 8632'YE ÇIKARDIK" Uzun süren yargılamaları ortadan kaldırmak için yeni mahkemelerin kurulması ihtiyacı var. Son 1 yılda 2623 olan mahkeme sayısını 8632'ye çıkardık. Hukuk mesleklerine giriş sınavı bir kaliteyi de getirecek. Hukuk mezunlarının avukatlık stajına başlayabilmeleri için bir ön elemeden geçmeleri, hakim savcı yardımcılığı sistemine geçtik geçen yıldan itibaren. 1000'i göreve başladı, 1000 tanesinin de yazılı sınavı yapıldı, şu anda mülakatlar yapılıyor. Geçmişte 2 yıl süren hakim savcı adaylığı sistemi vardı. Şimdi artık bunu 3 yıl süren hakim savcı yardımcılığına dönüştürdük. Özellikle tecrübe kazanarak kürsüye çıkmış olacaklar. Bu konuda yargımızın kapasitesini güçlendirmeye devam ediyoruz. Hedef süre uygulaması çok önemli. İstinafta da bir hedef süre uygulamasının olması lazım. Hedef süreleri de kısaltan bir uygulamamız olacak. Özellikle temyiz aşamasının 6 aydan fazla sürmemesini hedefliyoruz. Yargıtay ve Danıştay da buna göre üye sayısını artırmayı düşünüyoruz. İstinafta sürecin 6 ayda sonuçlanmasını hedefliyoruz.

"YAPAY ZEKADA OLUMLU SONUÇLAR ALINDI" REKLAM İlk derecede duruşmaların uzun süren günlere atılmaması, kesintisiz sürmesi, 2 aydan fazla ötelenmemesiyle ilgili hedefimiz var. Bazı davaların duruşmasız yapılması, bazı uyuşmazlıkların da yargıya gitmeden, çekişmesiz yargı işlemlerinin noterlerle sonuçlandırılması gibi çalışmalarımız olacak. Yeni bir avukatlık kanunu hedefimiz var. Dijital dönüşüm ve yapay zeka alanında çalışan birçok hukukçumuz var. Bize çalışmalarını anlatıyorlar. Gerek kalem işlerinin gerekse de idari işlerin, özellikle bazı davalarda yapay zeka kullanılarak olumlu sonuçlar alındığını da görmek mümkün. CEZASIZLIK ALGISI Hukuk fakültelerindeki kontenjan 100 bine yükseltilecek. Hukuk fakültelerini kazanan öğrencilerimiz Türkiye'nin en başarılı öğrencileri arasından seçilecek. Uzman katiplik gibi bir müesseseyi getirmek istiyoruz. Türkiye Adalet Akademisi'nin kapasitelerinin güçlendirilmesi gerekiyor. Ceza adalet sisteminin özellikle kamuoyunda cezasızlık algısı olarak bilinen, toplumda infial oluşturan birtakım suçlar bakımından eleştiriler sözkonusu. Burada tutuklama tedbirine yer veriliyor. Tabii ki tutuklama ceza hakukunda bir tedbirdir. İstisnai olarak başvurulur. Kuvvetli suç şüphesine dayanır. Katalog suçların varlığı halinde somut delil varsa tutuklama tedbirine başvurulur. Burada özellikle 2 yılın altındaki suçlar bakımından tutuklama yasağı bazı olaylar bakımından hakimin takdire bırakılması gerekebiyor. Suçun işleniş şekli. Alt sınırı 2 yılın altında olabiliyor. Mesela eşini tehdit. Bunu çözecek bir yargı paketinde, ilk ceza adaleti sistemi kanun taslağında bunlar yer alacak. "TELEFON ABONELİĞİNE SINIRLAMALAR GETİRİLECEK" Meskun mahallerde silah kullanmakta caydırıcı cezaları olması lazım. Son dönemlerde bilişim suçları, internet yoluyla dolandırıcılık, yasa dışı bahis, kumar bunlar toplumda maalesef yaygınlaşmaya devam ediyor. Bunları önlememiz gerekiyor. Tüm bunların detayları yargı paketlerinde ortaya çıkacak. Telefon abonelik sistemin sınırlandırılması, güncellendirilmesi. Bir kişi çok sayıda telefon aboneliği üzerine alıyor. Bu hatlar vasıtasıyla birtakım dolandırıcılık işlemleri maalesef gerçekleştiriliyor. Buna yönelik birtakım sınırlamalar getirilmesi lazım. Mevcut hatların güncellenmesiyle ilgili çalışmalar yapılması lazım. Suçla mücadelede, toplum huzurunu bozmaya yönelik, basit gibi görünen toplum barışını bozan bu suçlarla ilgili tekliflerimiz olacak.

"CEZAEVLERİNDE ÜÇ SUÇLUDAN BİRİ UYUŞTURUCU SUÇLUSU" Kişi uyuşturucu suçundan devam almış ise cezaevindeki mahkumlarla aynı değil de onların tedavilerine yönelik ayrı cezaevileri olması lazım. Hedefimiz bunu yaygınlaştırmak. Şu anda cezaevlerimizdeki 3 suçludan birisi uyuşturucu suçlusu. Madde bağımlılığı ile ilgili mücadele önemli