Sigorta şirketi 300 milyon lira maddi hasar ödeyecek

Türkiye'yi yasa boğan Bolu Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel'in Euroka Sigorta tarafından sigortalı olduğu öğrenildi. Sigorta şirketinin oteli 20 yıldır sigortaladığı dile getirilirken sigorta şirketi yetkilileri otelin sigortasının her yıl yenilenme döneminde incelendiğini ve başta işletme ruhsatı olmak üzere tüm belgelerinin tam olduğunu belirttiler. Yetkililer, çok eleştirilen yangın alarmının da sigorta yenilemesi sırasında çalışır olduğunu kaydettiler. Sigorta şirketi otelin sigortasını yurtdışındaki sigorta şirketlerine bir daha sigortalatmış (reasürans) durumda. Bu nedenle hasar ödemesinin büyük bölümünü yurtdışı sigorta ve reasürans şirketleri gerçekleştirecek.

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50 YILDA 50 BİN LİRALIK FIRTINA HASARI ÖDENDİ

Otelin sigortası ayrıca neredeyse her şeyi kapsıyor. Maddi hasardan can kayıplarına ve insanlara verilen zararlara karşı sorumluluk sigortası da mevcut. Sigorta şirketi şimdiye kadar 20 yılda sadece bir kez 50 bin liralık fırtına hasarı ödedi. Bunun dışında otelde tazminat ödenmesini gerektirecek bir olay yaşanmadı.

Peki hasarın tutarı ne kadar? Yapılan poliçeye göre sigorta şirketi yaklaşık 300 milyon liralık sadece maddi hasar ödeyecek. Can kayıplarının bedeli de sorumluluk sigortası olduğu için ödenecek. Ancak bu tutarı mahkeme belirleyecek. Sorumluluk sigortalarında ferdi kazada olduğu gibi can kaybı tazminatı belirlenmiş değil. Tutar hukuki süreçle belirleniyor.

AHŞAP MALZEME SİGORTAYA ENGEL OLDU

Sigortacılar 20 yıldır aynı sigorta şirketi tarafından sigortalanan otel için zaman zaman başka sigorta şirketleri tarafından da sigortalanmak istendiğini ancak bazılarının ahşap malzeme nedeniyle yüksek prim talep ettikleri için mevcut şirketin devam ettiğini belirttiler.

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Poliçede maddi hasarlar için 300 milyon lira civarında ödeme yapılacağı yazsa da yıkılıp yeniden yapılması durumunda tüm masrafı sigorta şirketi yine karşılayacak. Ancak ödenecek tutar bu kez 300 milyon lira değil eksperin belirlediği tutar olacak. Bu tutar 300 milyon liradan az olabilecek.