ABD Dışişleri Bakanı Rubio, Panama'yı ziyaret etmeye hazırlanıyor

ABD'nin yeni başkanı Donald Trump'ın daha önce birçok kez dile getirdiği "Panama Kanalı'nı geri alacağız" açıklamalarının ardından ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun ilk yurt dışı ziyaretini Panama'ya yapacağı bildirildi.

RUBIO İLK ZİYARETİNİ PANAMA'YA YAPACAK

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Amerikan medyasına yansıyan ve Dışişleri kaynaklarına dayandırılan haberlere göre Rubio, ocak ayı sonunda, ilk ziyaretini Panama'ya yapacak.

PANAMA KANALI'NIN ÖZEL ÖNEMİ VURGULANDI

Aynı haberlere göre Rubio, Panama ile başlayacağı tur kapsamında Guatemala, El Salvador, Kosta Rika ve Dominik Cumhuriyeti'ni de ziyaret edecek.

Konuyla ilgili basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tammy Bruce, Rubio'nun olası ziyaretiyle ilgili net tarih vermekten kaçınırken, Trump'ın ajandasında Panama Kanalı'nın ve "batı yarım kürenin" özel önemi olduğunu vurguladı.

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TRUMP: PANAMA KANALI'NI GERİ ALIYORUZ

ABD Başkanı Trump, 20 Ocak günü gerçekleşen yemin töreninde de Panama Kanalı'na değinmiş, Panama'nın kanal operasyonlarında tarafsızlık gerektiren anlaşmaları ihlal ettiğini savunmuştu.

Trump, "Amerikan gemilerine aşırı ücretlendirme uygulanıyor ve hiçbir şekilde adil davranılmıyor ve buna ABD Donanması da dahil. Bunların hepsinin üstüne, Çin Panama Kanalı'nı işletiyor. Biz onu Çin'e vermedik, Panama'ya vermiştik ve geri alıyoruz.” ifadelerini kullanmıştı.

"PANAMA KANALI PANAMA'NINDIR"

Trump'ın açıklamalarına yanıt veren Panama Devlet Başkanı Jose Raul Mulino, "Panama Kanalı, Panama'nındır ve öyle kalacak." ifadelerini kullanmıştı.

Trump'ın Panama Kanalı'nın Çin tarafından kontrol edildiği iddiasına dikkati çeken Mulino, "Dünyada yönetimimize müdahale eden herhangi bir ulusun varlığı söz konusu değildir." demişti.