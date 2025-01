Birleşik Krallık Donanması Rus casus gemisini tespit etti

Birleşik Krallık Kraliyet Donanması, Manş Denizi'nde Rusya'ya ait bir casus gemisini tespit etti.

Geminin takibini bir süre uzaktan sağlamayı tercih eden Birleşik Krallık yetkilileri, gemiyi Birleşik Krallık'a ait kritik deniz altyapısının üzerinde dolaşırken yakaladı.

Birleşik Krallık Savunma Bakanı John Healey "Şu an Kuzey Denizi'nde bulunan Yantar ismindeki Rus gemisi açık söylemeliyim ki bir casus gemi. Bu gemi istihbarat toplamak ve Birleşik Krallık'ın kritik deniz altyapısını haritalamak üzere kullanılıyor. Son iki gündür Kraliyet Donanması, HMS Somerset ve HMS TYNE fırkateynlerini, Yantar'ı izlemesi için görevlendirdi. Ben de angajman kurallarını değiştirerek gemilerimizin, Yantar'a daha fazla yaklaşmasını sağladım. Bu, Yantar'ın son aylarda karasularımıza ikinci girişi oldu. Kasım ayında da Yantar'ı yakından takip ettik. Son günlerde ise denizaltımızın, Yantar'a yanaşmasına ve yüzeye çıkmasına karar verdik. Böylelikle, gemiyi her an takip ettiğimizin farkında olmalarını istedik ki Yantar, o andan sonra karasularımızı terk etti." dedi.

John Healey ayrıca Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e seslenerek "Başkan Putin, ne yaptığını görüyoruz ve bu ülkeyi korumak için güçlü adımlar atmaktan çekinmeyiz." dedi.