Ole Gunnar Solskajer: Avrupa Ligi'nde final hedefimiz var!

UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda Shakhtar Donetsk'i ağırlayacak Beşiktaş'ta teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, mücadele öncesi HT Spor'a özel açıklamalarda bulundu.

"MAÇ İÇİN SABIRSIZIZ"

Bu maç için ben ve oyuncularım sabırsızlanıyor. Sezon başlıyor, geçen sezonu hayal kırıklıklarıyla bitirmiştik. Samsun bir anda 2 gol attı ve ligi 4. sırada bitirmiştik. Üç haftalık tatilin ardından hazırlandık, kampta takımla birlikte iyi çalıştık. Oyuncularımın hepsi yarınki maça hazırlar.

"ABRAHAM, ORKUN VE GEDSON HAZIR"

Mustafa zaten yok, kendisi sakat. Abraham, Orkun ve Gedson hazır. Hazırlık sürecinin bir kısmını kaçırdılar ama onlara da olabildiği kadar süre vermek istiyoruz. Üçünün de hazır olduğunu söyleyebilirim.

"FİNAL HAYALİMİZ VAR"

UEFA Avrupa Ligi finali için hayalimiz var. Finale çıkmak bizim için ekstra motivasyon. O seviyelere gelmek için elinizden gelenin en iyisini yapmak ve %100'ünüzü vermeniz gerekiyor. Disiplinli ve çok fazla çalışmanız gerekiyor. Hedeflediğimiz yer en yukarısı.

"HEDEFİMİZE ULAŞMAK İÇİN ODAKLANMALIYIZ"

Hedefimize ulaşmak için de odaklanmak gerekiyor, sürekli odaklanmalıyız. Engelli at yarışlarından örnek verebilirim, önünüzde fazla engel vardır ve sonuca ulaşmak için her engeli aşmanız gerekir. İlk engel her zaman yüksektir, her engele odaklanmamız gerekiyor. Önümüzde 2 tane çok yüksek seviye maç olacak. Gerçekçi olmak zorundayız ve inancımız da var.

"GOL ATMANIN EN KOLAY YOLU DENGESİZ YAKALAMAK" Her maç farklıdır, her maçın senaryosu ve zorluk seviyesi farklı oluyor. Bizim kendi kriterlerimiz var; oyunu domine etmek, sürekli hücum edip atak yapmak ve taraftarı eğlendirmek... Eğlendirmekten kastım çok fazla fırsat yakalamak , iyi bir şekilde hücum oyunu oynamak... Tammy Abraham, Immobile'den farklı bir hücum oyuncusu. Orkun, Demir Ege ve Kartal'la farklı bir sistemle oynayabiliriz. Topu en kısa sürede rakipten almanız gerekiyor. Gol atmanın en kolay yolu rakibi dengesiz yakalamaktır. Oyunu rakiplere göre oynamamız gerekiyor. Benim burada asıl yapmak istediği, taraftarın gelip izlemek istediği bir Beşiktaş yaratmak... Yüzde 100 istek ve disiplin gösteren bir takım yaratmak istiyorum.



