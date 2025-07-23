Sakarya'nın Geyve ilçesi Doğançay Nuri Osmaniye Köyü mevkiinde bugün öğle saatlerinde yeni bir orman yangını çıktı. İlk belirlemelere göre, yangın elektrik hattı altından gelen parlamayla başladı. Görgü tanıkları, alevlerin bir anda yükseldiğini ve kısa sürede dumanların gökyüzünü kapladığını belirtti.

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İhbar üzerine bölgeye Sakarya Orman İşletme Müdürlüğü, itfaiye ekipleri ve hava desteğiyle söndürme helikopterleri sevk edildi. Ekipler, yangının büyümesini engellemek için hem karadan hem havadan yoğun bir mücadele yürütüyor.

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Yetkililer, bölgedeki elektrik hatları ve hava sıcaklığı gibi faktörlerin yangının çıkış nedenleri arasında olduğunu değerlendirirken, vatandaşlara ormanlık alanlarda dikkatli olmaları yönünde uyarılarda bulunuldu.

D-650 KARA YOLU ULAŞIMA KAPATILDI

Öte yandan Geyve ilçesi Doğançay Mahallesi Nuriosmaniye köyü mevkisinde çıkan orman yangını nedeniyle D-650 kara yolu çift yönlü ulaşıma kapatıldı.

BİLECİK'TE YANGIN YENİDEN ALEVLENDİ

İHA'nın haberine göre de Bilecik'te bu sabah itibariyle kısmen kontrol altına alınan orman yangınında alevler öğleden sonra yeniden yükseldi.

Sakarya'nın Geyve-Pamukova ilçeleri arasındaki ormanlık alanda 3 gün önce başlayan yangın, rüzgarın da etkisiyle hızla ilerleyerek Bilecik'in Osmaneli ilçesine ilerlemişti. Yangın sonrası ilçeye bağlı Kızılöz, Büyükyenice, Kazancı ve Borcak köyleri tedbir amaçlı boşaltılmıştı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı dün bölgede incelemeler yaparak, "Gün içerisinde 8 uçak, 14 helikopter, 370 kara aracı, muhtelif türden araçlar ve bin 500 personelle var gücümüzle mücadeleye devam ediyoruz. Daha önce söndürülmüş alanlarda yeniden alevlenmeler oldu. Dört farklı noktada arkadaşlarımız mücadele ettiler. Onlardan ikisinde risk kalmazken, diğer iki noktadaki yangınlar devam ediyor. Bütün arkadaşlarımız gece boyunca müdahaleye devam edecekler, gerekli tertibatı almış durumdalar. Osmaneli ilçe merkezi ile ilgili herhangi bir riskin olmadığını buradan ifade etmek istiyorum" ifadelerini kullanmıştı. Bugün saat 14.30 civarında da bölgede Kazancı Köyü mevkiinde alevler yeniden yükseldi. Alevlerin daha önceden boşaltılan akaryakıt istasyonuna yaklaştığı öğrenilirken, bölgede geniş çaplı önlem alındı.