Türkiye’nin yerli sosyal medya platformu 'Next Sosyal'

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Türkiye’nin yerli ve milli sosyal medya platformu NEXT TEKNOFEST SOSYAL’in genel kullanıma açıldığını duyurdu. TEKNOFEST’in genç girişimcileri tarafından geliştirilen platform, “reklam yok, sansür yok, yapay zeka robotu var” sloganıyla dikkat çekiyor. Kullanıcı verilerini Türkiye’de saklayarak veri güvenliği ve dijital özgürlük vadeden Next Sosyal, kısa sürede App Store’da sosyal ağ kategorisinde üst sıralara yerleşti. Peki, Next Sosyal nedir ve nasıl kullanılır? İşte ayrıntılar…

NEXT SOSYAL NEDİR?

Next Sosyal, haber, teknoloji, yaşam ve gündem odaklı içeriklere odaklanan, tamamen yerli imkanlarla geliştirilmiş bir sosyal medya platformu. T3 Vakfı ve Baykar iş birliğiyle hayata geçirilen platform, TEKNOFEST ruhunu dijital dünyaya taşıyarak kullanıcılarına güvenli, topluluk odaklı ve yenilikçi bir deneyim sunmayı amaçlıyor. “Biz Yaptık” sloganıyla tanıtılan Next Sosyal, özellikle gençler arasında hızla popülerleşiyor.

NASIL KULLANILIR VE ÖZELLİKLERİ NELER?

Next Sosyal’e katılmak oldukça kolay. Android veya iOS cihazlarınıza uygulamayı indirip hızlıca kayıt olabilirsiniz. Kullanıcılar, ilgi alanlarına göre içerikleri keşfedebilir, beğendiği hesapları takip ederek akışını kişiselleştirebilir, metin, görsel, video veya anket formatında içerikler paylaşabilir. Platform, canlı geri bildirimlerle paylaşımların etkisini ölçme imkanı sunarken, kullanıcıların kendi topluluklarını oluşturmasına olanak tanıyor. Next Sosyal’in öne çıkan özelliklerinden biri, T3 Vakfı ve Baykar tarafından geliştirilen “T3AI” adlı yapay zeka robotu. “Ahlaklı yapay zeka” vizyonuyla tasarlanan T3AI, kullanıcıların etiketlediği paylaşımlara yanıt verebiliyor ve çok dilli içerikleri anlayabiliyor.

NEXT SOSYAL’E NASIL KAYIT OLUNUR VE İNDİRİLİR? Next Sosyal’e katılmak isteyenler, uygulamayı Android veya iOS mağazalarından indirebilir ve şu adımları izleyerek platforma erişebilir: Uygulamayı açın ve “Giriş Yap” butonuna tıklayın.

“TEKNOFEST Sosyal” sunucusunu seçip “T3 SSO ile Devam Et” seçeneğini işaretleyin.

Açılan ekranda “Kayıt Ol” butonuna tıklayın, formu doldurup “Hesap Oluştur” seçeneğini seçin.

Telefonunuza gelen SMS koduyla doğrulama işlemini tamamlayın.

Giriş ekranına dönerek “TEKNOFEST Sosyal” sunucusunu seçip bilgilerinizi girerek hesabınıza erişin. Platforma ayrıca “https://giris.t3vakfi.app/tr/nasil-kayit-olurum” adresinden de kayıt olunabilir. DİJİTAL BAĞIMSIZLIK VE GÜVENLİK VURGUSU Next Sosyal, kullanıcı verilerini Türkiye’de saklayarak veri güvenliği ve dijital özgürlük ilkelerini ön planda tutuyor. Son dönemde yabancı platformların veri güvenliği tartışmaları, yerli alternatiflerin önemini artırırken, Next Sosyal bu alanda güçlü bir seçenek olarak öne çıkıyor. T3 Vakfı’nın milli teknoloji vizyonu doğrultusunda geliştirilen platform, açık kaynak kodlu Mastodon altyapısına dayanıyor ve TEKNOFEST’in genç girişimcilerinin katkılarıyla sürekli gelişiyor. Selçuk Bayraktar, “Ailece Next Sosyal’deyiz. Tüm gönüllülerimizi bu dijital meydanda buluşmaya çağırıyoruz!” diyerek platformun bir toplumsal buluşma noktası olduğunu vurguladı. GELECEK VİZYONU Beta sürümünde 67 ilden binlerce kullanıcıyla test edilen Next Sosyal’in, büyük bir başarı elde ettiği açıklandı. 17-21 Eylül 2025’te Atatürk Havalimanı’nda düzenlenecek TEKNOFEST ile entegre çalışacak olan platform, festival heyecanını dijital ortama taşıyacak. Canlı yayınlar ve etkinliklerle kullanıcıları bir araya getirmeyi hedefleyen Next Sosyal, Türkiye’nin dijital bağımsızlığına katkı sağlamayı ve küresel sosyal medya devlerine alternatif olmayı amaçlıyor.