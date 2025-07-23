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        Haberler Ekonomi Teknoloji Bilişim Aselsan 5 yeni ürününü IDEF 2025'te tanıttı - Teknoloji Haberleri

        Aselsan 5 yeni ürününü IDEF 2025'te tanıttı

        Türkiye'nin savunma sanayi devi ASELSAN, 17. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı (IDEF 2025) kapsamında beş yeni ürününü tanıtarak dikkatleri üzerine çekti. Göktan, Koral, Ejderha, Turan ve Gürz adlı ürünler, fuarda ilk kez görücüye çıktı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.07.2025 - 16:44 Güncelleme: 23.07.2025 - 16:44
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        Aselsan 5 yeni ürününü tanıttı
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        IDEF 2025’te dikkat çeken tanıtım ASELSAN’dan geldi. ASELSAN, 17. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı’nda (IDEF 2025) beş yeni ürününü tanıtarak savunma sanayiindeki lider konumunu pekiştirdi. Göktan, Koral, Ejderha, Turan ve Gürz isimleri verilen ürünler, fuarda ilk kez görücüye çıkarak büyük ilgi topladı. ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol, geliştirilen sistemlerin Türkiye’nin savunma kabiliyetine önemli katkılar sağlayacağını ifade etti.

        ASELSAN’ın yerden yere hassas vuruş sistemi Göktan, TOLUN mühimmatını fırlatma yeteneğiyle öne çıkıyor. Şubat 2025’te Sinop’ta gerçekleştirilen testlerde 360 derece ateşleme kabiliyetiyle hedefini başarıyla imha eden sistem, entegre komuta-kontrol ve ateş kontrol özellikleriyle çoklu hedef angajmanı sağlıyor.

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        GÖKTAN: NOKTA ATIŞI HASSASİYET

        Göktan, karadan karaya atılan yüksek hassasiyetli güdümlü mühimmat sistemi olarak öne çıkıyor. Hedefleri nokta atışıyla imha etmek üzere geliştirilen bu sistem, entegre komuta-kontrol özellikleriyle Şubat 2025’te Sinop’ta gerçekleştirilen testlerde 360 derece ateşleme kabiliyetiyle başarı gösterdi.

        KORAL 200: ELEKTRONİK HARPTE ÜSTÜNLÜK

        Koral 200, düşman radarlarını kör eden bir elektronik harp sistemi. Hava araçlarının güvenli görev yapmasını sağlayan bu sistem, Türkiye’nin elektronik savaş kabiliyetini ileri bir seviyeye taşıyor. IDEF 2025’te tanıtılan yeni özellikleriyle dikkat çekti.

        EJDERHA: DRON TEHDİTLERİNE KARŞI KALKAN

        Ejderha, özellikle mini ve mikro dron tehditlerine karşı geliştirilmiş yüksek teknolojili bir elektromanyetik dron önleyici. Üs güvenliği ve konvoy koruması için etkin savunma sunan sistem, fuarda yenilikçi çözümleriyle ön plandaydı.

        GÜRZ: OTONOM HAVA SAVUNMASI

        Gürz, insansız hava savunma sistemi olarak hava tehditlerine karşı hızlı ve etkin müdahale sağlıyor. Otonom yapısıyla İHA’lar, helikopterler ve seyir füzelerine karşı çok katmanlı koruma sunan sistem, modern savaş alanlarında fark yaratıyor.

        TURAN: ÇELİK KUBBENİN İLETİŞİM OMURGASI

        Turan, yüksek hızlı ve kesintisiz iletişim sağlayan gelişmiş bir haberleşme omurgası. “Çelik Kubbe” konseptinin temel yapı taşlarından biri olarak gösterilen bu sistem, savunma ağlarının güvenilirliğini artırıyor.

        ASELSAN’DAN IDEF 2025’TE GÜÇ GÖSTERİSİ

        ASELSAN, IDEF 2025’te Milli Muharip Uçak KAAN, ATAK, GÖKBEY helikopterleri ve AKINCI İHA için geliştirdiği teknolojileri de sergiledi. Dokuz yeni nesil teknolojiyle fuara damga vuran şirket, kara, hava ve deniz platformlarına yönelik çözümleriyle Türkiye’nin savunma kabiliyetlerini güçlendirmeyi sürdürüyor.

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