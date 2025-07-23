Eskişehir'deki yangında 5'i orman işçisi, 5'i AKUT çalışanı 10 kişi şehit oldu

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde çıkan orman yangınını söndürme çalışmaları 10 kişi şehit oldu. Şehitlerin cenazelerinin Eskişehir'in Kırka Mahallesi'ne getirileceği öğrenildi.

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YARALILARIN TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Sağlık Bakanı Memişoğlu, yaralananlar ile ilgili "7 yaralımızın tedavisi hastanelerimizde devam etmektedir. Yaralılarımızdan 6’sının durumu iyi, 1 yaralımız ise yoğun bakımda yakın takip edilmektedir. Diğer yaralılarımız taburcu edilmiştir. Hastalarımızın tedavi süreçleri titizlikle takip edilmekte olup, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Bu acı olayda hayatını kaybeden kahramanlarımıza bir kez daha Allah’tan rahmet diliyorum. " dedi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Adalet Bakanı Tunç "Eskişehir’in Seyitgazi ilçesinde başlayıp Afyonkarahisar’ın İhsaniye ilçesine sıçrayan orman yangını ile ilgili olarak Eskişehir ve Afyon Cumhuriyet Başsavcılıklarınca derhal soruşturma başlatılarak Cumhuriyet savcılarımız görevlendirilmiştir." dedi.

BAKAN YUMAKLI AÇIKLADI: 11 BÜYÜK YANGINLA MÜCADELE

Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı yangın ile ilgili açıklamalarda bulundu:

Büyük bir yangın çıktı. İki yangının sabah saatlerinde bilgisini vermiştim, mücadele ediyorduk. Bununla beraber 11 büyük yangınla olağanüstü sıcaklık ve olağanüstü değişken rüzgarla mücadele ederek bu yangınlara bütün gücümüzle karşı koyduk.

Bu yangınlardan 4 tanesinde problem yok; ancak Eskişehir Seyitgazi'de başlayıp Afyonkarahisar sınırlarına geçen yangınla alakalı arkadaşlarımızdan 19 orman çalışanı, 5 AKUT mensubu 24 kişi aniden değişen rüzgarın alevleri onlara çevirmesiyle birlikte maalesef yangının içerisinde kaldılar. Ben buradan bütün vatandaşlarımıza seslenmek istiyorum. Şu anda Sakarya'da 2, Karabük'te 2, Manisa'da 1, Eskişehir'de 1 ve Sakarya'da başlayıp Bilecik sınırlarına gelip, orada etkili olan 1 olmak üzere 7 yangınla şu saatte şu dakikada mücadele ediyoruz. Yarından itibaren olağanüstü sıcaklıklar ve olağanüstü rüzgar, hava değişkenlikleriyle birlikte bizi bekliyor. Tekrar buradan 86 milyon vatandaşımıza hassasiyet, ekstra dikkat, bütün vatandaşlarımızın tabiri caizse bu konuda teyakkuzda olmalarını istirham ediyorum. Başka söyleyecek söz bulamıyorum. 1 Haziran'dan bu yana her platformda bunu bahsettik. Çok yüksek sıcaklık, yüksek şiddette rüzgar, düşük nem. Artık bunu basit bir orman yangını olmaktan çıkardı. 10 fidan gibi kardeşimizi kaybettik. Üstüne söyleyeceğim hiçbir şey yok. Milletimizin başı sağolsun.

"GİDELİM DEDİK, ONLAR MÜDAHALE EDİYORLARDI" Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde başlayan ve Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesi Sarıcaova köyü yakınlarına ulaşan orman yangınına müdahale esnasında şehit olan 5 orman çalışanı ve 5 AKUT mensubunun bulunduğu alandan Odunpazarı Belediyesi Arama Kurtarma (OBAK) ekibinin son anda ayrıldığı ortaya çıktı. OBAK ekip lideri Ercan Temel, yaptığı açıklamada, söz konusu ekibin kendilerine yakın alanda yangına müdahale ettiğini anlattı. İçinde bulunduğu ekibin de aynı bölgede alevlerle mücadele ettiğini belirten Temel, "Biz yukarıdan gelirken onlar bir aşağıdaki arazözdeydiler. 'Gidelim' dedik, onlar orada müdahale ediyorlardı. Yukarıya doğru kaçmaya çalışmışlar, orada vefat etmişler." diye konuştu. VALİLİKTEN AÇIKLAMA Eskişehir Valiliğinden yapılan açıklamada da "Eskişehir'de başlayan ve Afyonkarahisar ili İhsaniye ilçesi Sarıcaova köyü yakınlarında süren yangına müdahale esnasında şehit olan 5 AKUT ve 5 orman çalışanına Allah'tan rahmet, ailelerine ve aziz milletimize başsağlığı diliyoruz." ifadesi kullanıldı. ALEVLERLE ZORLU MÜCADELE Eskişehir’in Seyitgazi ilçesi ile rüzgarın etkisiyle sıçradığı Afyonkarahisar’ın İhsaniye ilçesine bağlı Sarıcaova köyü il sınırındaki orman yangınında ekiplerin söndürme çalışmaları devam ediyor.

İş makinelerinin açtığı yollardan yüksek tepelere ulaşan orman işçileri, alevleri söndürmek için büyük mücadele veriyor. Üst bölgelerde birçok noktada devam eden yangını söndürmeye çalışan 1 orman işçisi elinden yaralandı. Ekiplerin yanına koşarak gelen ve ‘yanıyorum’ diyerek yaşadıklarını anlatan işçi, ilk müdahalesinin ardından bölgede bulunan Eskişehir Odunpazarı Belediyesi Arama Kurtarma ekiplerince yangın koordinasyon merkezine indirildi. Sağlık durumu iyi olan ve yanan eli nedeniyle yaralı olan işçi daha sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ekipler, birçok farklı noktada devam eden küçük yangınları söndürerek alevleri kontrol altına almaya çalışıyor. REKLAM AKUT YÖNETİM KURULU BAŞKANI BARIŞ ALTAN DOĞAN: HABER ALAMADIĞIMIZ ARKADAŞLARIMIZ VAR Söndürme çalışmalarına katılarak destek veren Arama Kurtarma Derneği’nin (AKUT) Yönetim Kurulu Başkanı Barış Altan Doğan, Seyitgazi ilçesindeki yangında, tepe noktalarda söndürme çalışmasında yer alan bazı arkadaşlarından haber alamadıklarını söyledi. Doğan, “Ekibimizin içinden bazı arkadaşlarımız orman alanında kaldılar, onlara ulaşmaya çalışıyoruz. Şu anda ormanlık alanda, yangının bulunduğu kısımda zaten telsiz ve cep telefonu haberleşmesi mümkün değil. Şu anda haber alamadığımız arkadaşlarımız var. Onlarla ilgili olarak Genelkurmay Başkanlığı olmak üzere, başta bakanlıklar nezdinde de çalışmalar başlatıldı” dedi.

"YANGININ KARARSIZ OLMASI VE YÖN DEĞİŞTİRMESİ KONTROLÜ GÜÇLEŞTİRDİ" Habertürk TV'ye konuşan KTÜ Orman Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ertuğrul Bilgili şu ifadeleri kullandı Biraz önce Orman Genel Müdürlüğü'nden gönderilen son durum raporuna göre Seyitgazi-Sarıcaova'da rüzgarın kararsız olduğu ve özellikle 30 kilometre üzerinde olduğu ve bizim için çok kritik eşik olan nemin yüzde 10-11 civarlarında. Sıcaklığın çok yüksek olduğu hava halinden bahsediyoruz. Bu tür yangınlar çok kararsız yapı ortaya koyarlar. Biz buna yangın literatüründe kontrol edilemeyen yangınlar olarak bakarız. Mecburiyetten yangını kendi haline bırakırız. Bu tür yangınlara müdahalenin başarı şansı yoktur. Bu bütün dünyada böyledir. Amerika'daki yangınlar da böyleydi. Çok yüksek sıcaklık, rüzgar, nem kontrol edilemeyen yangınları beraberinde getirir. Çok hızlı şekilde rüzgar yön değiştirir. Beklenilmeyen yerlerde yangını birkaç dakika içinde görebilirsiniz. Bu hava halindeki kararsızlık, çok yüksekle birlikte, yanıcı maddenin neminin düşük olması yangınlara sebep oldu. Bu yangına doğrudan müdahaleden ziyade insanları, canı, malı, değerli arazileri kurtarmaya yönelik tedbirler alınmalıdır. Yangın çıktıktan sonra yapılabilecek maalesef çok şey yoktur. Tamamen koruyucu tedbirlerle; yani insanları, köyleri, yerleşim birimleri korumaya yönelik tedbirler alınmalıdır. Bulundukları yer itibariyle rüzgar döndükten sonra yakalanmış olabilirler onu bilmiyoruz. Rüzgarın kararsız olması, yön değiştirmesiyle bir anda yangın hattı içinde hiç ummadığınız bir yerde, yangını kontrol altına aldığınız anda yangın sizi çevrelemiş olabilir. Rüzgarın kararsız olması, hızlı yön değiştirmesiyle beklenilmeyen bir yerde yangına yakalanmış olabilirler. AKUT demek ki bir sıkıntıda müdahale etmiş olabilir.

"HAZİRAN-EKİM AYLARINDA ORMANLARA GİRİŞ ÇIKIŞLAR YASAKLANMALI" Isparta Üniversitesi Orman Fakültesi Öğretim üyesi Prof. Dr. Yılmaz Çatal, Habertürk TV'ye şöyle konuştu: Orman yangınlarında başarının olup olmadı, nasıl söndürüleceği üzerine tartışırken aslında orman yangınlarını önlemeye yönelik tedbirler alınması konusunda her bir vatandaşımızın sorumlu olduğunu görmemiz gerekiyor. Orman yangınlarında orman teşkilatının bütün personeli sahada yer almaktadır. Herhangi yangın çıktığı zaman etkin şekilde mücadele veriliyor. Yangınla mücadele eden işçilerimiz maalesef yorgun düşüyorlar. Organizasyon kabiliyetinin düşmesine sebep oluyor. Birkaç gündür ekstrem iklim konusunda Tarım Orman Bakanlığımız sürekli uyarılarda bulunuyor. 40 C üzerinde sıcaklığınız varsa havada rüzgarınız 40 kilometrenin üzerindeyse yangınla ne kadar mücadele ederseniz edin o kadar da başarılı olamıyorsunuz. Buna rağmen ormancılarımız, her biri ateş savaşçımız cansiperane mücadele yapıyor. Belli bir noktadan sonra bu işçilerimiz yorgun düşüyor. Bizim muhakkak orman yangınları söndürme, mücadeleden ziyade orman yangınlarının ne kadar az olabileceğiyle ilgili etkin şekilde çalışmamız lazım. Ormanlara giriş çıkışlar yasaklanması gerekiyor. 1 Haziran'dan Ekim ayına kadar ormanlara gitmeyelim, mangal yapmayalım, piknik yapmayalım, hiçbir etkinliğimizi ormanda yürütmeyelim.

Ayrıntılar gelecek...