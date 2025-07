Eskişehir'deki yangında 5'i orman işçisi, 5'i AKUT çalışanı 10 kişi şehit oldu

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde çıkan orman yangınını söndürme çalışmaları 10 kişi şehit oldu. Şehitlerin cenazelerinin Eskişehir'in Kırka Mahallesi'ne getirileceği öğrenildi.

Sağlık Bakanı Memişoğlu, yaralananlar ile ilgili "7 yaralımızın tedavisi hastanelerimizde devam etmektedir. Yaralılarımızdan 6’sının durumu iyi, 1 yaralımız ise yoğun bakımda yakın takip edilmektedir. Diğer yaralılarımız taburcu edilmiştir. Hastalarımızın tedavi süreçleri titizlikle takip edilmekte olup, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Bu acı olayda hayatını kaybeden kahramanlarımıza bir kez daha Allah’tan rahmet diliyorum. " dedi.

Adalet Bakanı Tunç "Eskişehir’in Seyitgazi ilçesinde başlayıp Afyonkarahisar’ın İhsaniye ilçesine sıçrayan orman yangını ile ilgili olarak Eskişehir ve Afyon Cumhuriyet Başsavcılıklarınca derhal soruşturma başlatılarak Cumhuriyet savcılarımız görevlendirilmiştir." dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı yangın ile ilgili açıklamalarda bulundu:

Büyük bir yangın çıktı. İki yangının sabah saatlerinde bilgisini vermiştim, mücadele ediyorduk. Bununla beraber 11 büyük yangınla olağanüstü sıcaklık ve olağanüstü değişken rüzgarla mücadele ederek bu yangınlara bütün gücümüzle karşı koyduk.

Tekrar buradan 86 milyon vatandaşımıza hassasiyet, ekstra dikkat, bütün vatandaşlarımızın tabiri caizse bu konuda teyakkuzda olmalarını istirham ediyorum. Başka söyleyecek söz bulamıyorum. 1 Haziran'dan bu yana her platformda bunu bahsettik. Çok yüksek sıcaklık, yüksek şiddette rüzgar, düşük nem. Artık bunu basit bir orman yangını olmaktan çıkardı. 10 fidan gibi kardeşimizi kaybettik. Üstüne söyleyeceğim hiçbir şey yok. Milletimizin başı sağolsun.

"HAZİRAN-EKİM AYLARINDA ORMANLARA GİRİŞ ÇIKIŞLAR YASAKLANMALI"

Isparta Üniversitesi Orman Fakültesi Öğretim üyesi Prof. Dr. Yılmaz Çatal, Habertürk TV'ye şöyle konuştu:

Orman yangınlarında başarının olup olmadı, nasıl söndürüleceği üzerine tartışırken aslında orman yangınlarını önlemeye yönelik tedbirler alınması konusunda her bir vatandaşımızın sorumlu olduğunu görmemiz gerekiyor. Orman yangınlarında orman teşkilatının bütün personeli sahada yer almaktadır. Herhangi yangın çıktığı zaman etkin şekilde mücadele veriliyor. Yangınla mücadele eden işçilerimiz maalesef yorgun düşüyorlar. Organizasyon kabiliyetinin düşmesine sebep oluyor. Birkaç gündür ekstrem iklim konusunda Tarım Orman Bakanlığımız sürekli uyarılarda bulunuyor. 40 C üzerinde sıcaklığınız varsa havada rüzgarınız 40 kilometrenin üzerindeyse yangınla ne kadar mücadele ederseniz edin o kadar da başarılı olamıyorsunuz. Buna rağmen ormancılarımız, her biri ateş savaşçımız cansiperane mücadele yapıyor. Belli bir noktadan sonra bu işçilerimiz yorgun düşüyor. Bizim muhakkak orman yangınları söndürme, mücadeleden ziyade orman yangınlarının ne kadar az olabileceğiyle ilgili etkin şekilde çalışmamız lazım. Ormanlara giriş çıkışlar yasaklanması gerekiyor. 1 Haziran'dan Ekim ayına kadar ormanlara gitmeyelim, mangal yapmayalım, piknik yapmayalım, hiçbir etkinliğimizi ormanda yürütmeyelim.