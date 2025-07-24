Dursun Özbek'ten Bankalar Birliği açıklaması: Anlaşmayı sonlandırdık

Galatasaray Kulübü'nde temmuz ayı olağan divan kurulu toplantısı gerçekleştiriliyor.

Sarı-kırmızılı kulübün başkanı Dursun Özbek konuşmasına "Son günlerde sıcakların artmasıyla birlikte orman yangınlarının sayısı arttı. Dün akşam Eskişehir'den çok acı bir haber aldık, çok üzüldük. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, ailemize ve milletimize baş sağlığı diliyorum. Bu yeşil vatanın korunması için elimizden geleni yapmamız lazım. Televizyonlara bakmak, haberleri izlemek mümkün değil. Bunların bir daha olmaması için hepimize büyük görev düşüyor. Oradaki can kayıpları şekil itibari ile çok acı verici." diyerek başladı.

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"SİZE VERDİĞİMİZ SÖZÜ TUTTUK!"

Divan Kurulu'nda Bankalar Birliği'nde çıkılmasıyla ilgili açıklama yapan Dursun Özbek "Arkadaşlarımızla birlikte size verdiğimiz bir sözü daha tutmanın mutluluğu ve gururuyla karşınızdayız. 22 Temmuz ile birlikte Bankalar Birliği anlaşmasını sonlandırdık."

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"4 MİLYAR 710 MİLYON BORÇ ÖDEDİK" Yönetim olarak yaptıkları ödemelerle ilgili bilgi veren Dursun Özbek "Yönetim olarak üç senede toplam 4 Milyar 710 Milyon 952 Bin TL ana para ve faiz ödedik. Nasıl bir borçtan kurtulduğumuz için rakamların bilinmesi lazım. Senede 40 milyon dolarlara ulaşan faiz ödemelerimiz vardı. Şimdi bundan kurtulmanın sevincini ve mutluluğunu yaşıyoruz." açıklamasını yaptı. EZELİ RAKİPLERE GÖNDERME Ezeli rakiplerine gönderme yapan Dursun Özbek "Galatasaray, Bankalar Birliği'nden çıkma fikrini ilk defa ortaya koyan spor kulübü olmuştur. Bunu karşınıza geçip birçok kez söyledim. Rakipler bu konutu tenkit ettiler, projelerimiz tenkit ettiler ama sonunda hepsi bizim dediğimize geldi. Bu açıdan futbol ailesine liderlik ettiğimiz için son derece mutluyum." dedi. REKLAM MUSTAFA CENGİZ'E TEŞEKKÜR Dursun Özbek ayrıca konuşmasında "Galatasaray'ı rekabet ettiği her alanda sürdürülebilirliğini devam ettirmek için çalışmaya devam edeceğiz. Bankalar Birliği bu hedefimiz için ayağımıza vurulan bir pranga gibiydi. Merhum başkanımız Mustafa Cengiz'e de içten teşekkür ediyorum." açıklamasını yaptı.

"BİZE İNANDINIZ, BİZ DE BAŞARDIK" Florya projesiyle ilgili detaylı bir açıklama yapan Dursun Özbek, şu ifadeleri kullandı; Dursun Özbek: "Florya'daki arazinin geliştirmesi suretiyle avans almayı düşündüğümüzü söyledik. Önceliğimiz Bankalar Birliği'ne bakiye borcumuzu ödemekti. Artan bir para varsa geçmiş dönemlerden olan borçlarımızı ödeyeceğimizi belirttik. Ne dediysek, aynısını yapıyoruz. Size ne söz verdiysek, arkasında durduk ve yerine getirmek için en yüksek gayreti gösterdik. En büyük teşekkürü siz genel kurul üyelerine gönderiyorum. Çünkü siz, bana ve arkadaşlarıma inandınız, bizleri desteklediniz. Bu destek çok kıymetliydi. Size verdiğimiz sözü yerine getirmek, beni nasıl bir haleti ruhiye içine attı, bilemezsiniz... Florya ihalemizi başarıyla sonuçlandırdık. İhale komisyon başkanı Adnan Polat ve üyelerine teşekkür ederim. İhale şartnamesi Galatasaray'ın haklarını koruyan ve Galatasaray'ın geleceği için endişe yaratmayan şekilde hazırlandı. Yaklaşık 50 Milyon dolarlık avans ödemesini TL olarak aldık." "KISKANARAK TAKİP ETTİLER" Kemerburgaz Tesisleri hakkında konuşan Dursun Özbek "Kemerburgaz'da, stadımıza çok yakın mesafede pırıl pırıl bir tesis inşa ettik. Yerli yabancı kim gelirse gelsin, bu tesisin nasıl yapıldığını ve Galatasaray'ın böyle bir tesise nasıl sahip olduğunu kıskanarak takip ettiklerini biliyorum." dedi. "DÜNYANIN EN BÜYÜĞÜ OLMA HAYALİ KURACAĞIZ" Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ayrıca "Türkiye'de herkesin gıpta ile baktığı kulüp değil, Galatasaray olarak dünyanın en büyüğü olmanın hayalini kuracağız. Galatasaray çok yaşayacak, Galatasaray her zaman çok daha fazlasını yapacak! Bunu da herkes böyle bilsin!" ifadelerini kullandı. "OSIMHEN İÇİN ÇABALARIMIZ SÜRÜYOR" Dursun Özbek, Osimhen konusunda da müjdeyi vererek, "Victor Osimhen, Galatasaray'ı çok sevdi. Onu transfer etmek için çabalarımız sürüyor. Transferini çok akıllı ve başarılı bir şekilde böyle planladığımızı söyleyebilirim. İş bittikten sonra inşallah nasıl yapıldığını anlattığımızda siz de bana hak vereceksiniz" dedi.