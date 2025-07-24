Jhon Duran ilk maçında parladı!
Fenerbahçe'nin yeni transferi Jhon Duran, sarı-lacivertli formayla çıktığı ilk maçta şov yaptı... Kanarya'nın Al Ittihad'ı 4-0 mağlup ettiği maçta 45 dakikada 2 gol atan yıldız forvet, Kolombiya ve Suudi Arabistan basınında gündem oldu.
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Fenerbahçe'nin Al Nassr'dan kadrosuna kattığı Jhon Duran, ilk maçında sınıfı geçti. Sarı-lacivertlilerin Al Ittihad'ı 4-0 mağlup ettiği hazırlık maçında ikinci yarıda oyuna giren Kolombiyalı yıldız, 77 ve 88. dakikalarda 2 gol atarak dikkat çekti.
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22 yaşındaki futbolcunun performansı, ülkesi Kolombiya ve Suudi Arabistan basınında geniş yankı uyandırdı.
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Suudi basınında atılan manşetlerde Jhon Duran'ın harika bir başlangıç yaptığına değinilerek Kolombiyalı forvetin sarı-lacivertlilere umut aşıladığı vurgulandı.
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ESPN Kolombiya'da yer alan haberde ise, "Kolombiyalı Jhon Duran'ın Fenerbahçe'deki hikayesi, Al-Ittihad'a karşı oynanan ve 4-0 kazanılan hazırlık maçında attığı iki golle en iyi şekilde başladı" ifadeleri kullanıldı.
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Jhon Duran'ın manşetine taşıyan AS Kolombiya ise, "İlk maçı bundan daha iyi olamazdı: İki gol atarak 4-0 kazandı" yazarak Kolombiyalı yıldızı övdü.
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El Tiempo'da yer alan haberde ise "Jhon Duran'ın Fenerbahçe formasıyla ilk kurbanı Al Ittihad oldu" ifadelerine yer verildi.
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