Kremlin Sözcüsü Peskov, Ukrayna ile yapılan üçüncü tur barış müzakerelerini değerlendirdi

MÜZAKERELERİN İLK İKİ TURUNDA NELER YAŞANDI?

24 Şubat 2022'de başlayan savaşın hemen ardından, Rusya ile Ukrayna'yı aynı yıl içinde hem Antalya hem de İstanbul'da aynı masada bir araya getiren Türkiye, Mayıs 2025'te de yine İstanbul'da, Rus ve Ukraynalı heyetleri 3 yılın ardından buluşturdu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 10 Mayıs akşamı yaptığı 'İstanbul'daki müzakere görüşmeleri yeniden başlatılsın' önerisiyle gözler Türkiye'ye çevrildi. 16 Mayıs günü, Rusya ve Ukrayna tarafları Dolmabahçe'de bir araya geldi. İki taraf, müzakerelerde "1000 kişiye 1000 kişilik" büyük bir esir takasının yapılması, olası ateşkese yönelik görüşlerin ayrıntılı olarak sunulması, ardından da müzakerelerin sürdürülmesi konusunda mutabık kaldı. İki ülke, İstanbul'da anlaşmaya varılan esir takasının 25 Mayıs'ta tamamlandı.

Taraflar daha sonra 2 Haziran'da yeniden İstanbul'da bir araya geldi. İkinci tur müzakerelerde esir takası ve yaklaşık 6 bin askerin cenazesinin karşılıklı iadesi konusunda anlaşma sağlanmıştı. Rus tarafı, Ukrayna'ya barışçıl çözüm vizyonunu ve ateşkes şartlarını özetleyen bir belge sunmuştu. Ukrayna belgeyi incelemiş, taraflar sonraki adımlar üzerinde anlaşmaya varmayı planlıyor.