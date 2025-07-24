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        Haberler Dünya Kremlin Sözcüsü Peskov, Ukrayna ile yapılan üçüncü tur barış müzakerelerini değerlendirdi | Dış Haberler

        Kremlin Sözcüsü Peskov, Ukrayna ile yapılan üçüncü tur barış müzakerelerini değerlendirdi

        Kremlin Sözcüsü Peskov, İstanbul'da dün Ukrayna ile gerçekleşen üçüncü tur barış müzakerelerini değerlendirdi. Peskov, anlaşmaların önemli ve olumlu olduğunu söyledi

        Kaynak
        AA / Habertürk
        Giriş: 24.07.2025 - 14:15 Güncelleme: 24.07.2025 - 14:42
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        Kremlin'den Ukrayna görüşmelerine ilişkin değerlendirme
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        Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya ve Ukrayna arasında Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen üçüncü tur barış müzakerelerinde sağlanan anlaşmaların önemli ve olumlu olduğunu söyledi.

        Peskov, İstanbul'daki Çırağan Sarayı'nda, gazetecilere, Rusya ile Ukrayna arasında dün yapılan barış müzakerelerini değerlendirdi.

        Rusya-Ukrayna 3. kez İstanbul'da bir araya geldi
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        Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov

        Müzakerelerde en az 1200 esir askerin karşılıklı olarak değişiminin ve cenaze takasının yapılması konusunda uzlaşıya varıldığına dikkati çeken Peskov, şunları kaydetti:

        "Müzakerelerde atılım beklemiyorduk. Bu mümkün değil. (Rus heyeti başkanı Vladimir) Medinskiy, dün memorandum taslaklarının birbirine zıt olduğunu söyledi. Ancak gündeme getirdiğimiz konular, yapıcı ve somut sonuçlara ulaşılmasını sağlayacak anlamlı çalışmaların yapılmasını gerektiriyor. Takas sürecinin devam etmesi ve cenazelerin teslim edilmesi ise insani açıdan son derece önemli ve olumlu bir gelişme. Bu konunun gündemde kalması lazım."

        MÜZAKERELERİN İLK İKİ TURUNDA NELER YAŞANDI?

        24 Şubat 2022'de başlayan savaşın hemen ardından, Rusya ile Ukrayna'yı aynı yıl içinde hem Antalya hem de İstanbul'da aynı masada bir araya getiren Türkiye, Mayıs 2025'te de yine İstanbul'da, Rus ve Ukraynalı heyetleri 3 yılın ardından buluşturdu.

        Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 10 Mayıs akşamı yaptığı 'İstanbul'daki müzakere görüşmeleri yeniden başlatılsın' önerisiyle gözler Türkiye'ye çevrildi. 16 Mayıs günü, Rusya ve Ukrayna tarafları Dolmabahçe'de bir araya geldi. İki taraf, müzakerelerde "1000 kişiye 1000 kişilik" büyük bir esir takasının yapılması, olası ateşkese yönelik görüşlerin ayrıntılı olarak sunulması, ardından da müzakerelerin sürdürülmesi konusunda mutabık kaldı. İki ülke, İstanbul'da anlaşmaya varılan esir takasının 25 Mayıs'ta tamamlandı.

        Taraflar daha sonra 2 Haziran'da yeniden İstanbul'da bir araya geldi. İkinci tur müzakerelerde esir takası ve yaklaşık 6 bin askerin cenazesinin karşılıklı iadesi konusunda anlaşma sağlanmıştı. Rus tarafı, Ukrayna'ya barışçıl çözüm vizyonunu ve ateşkes şartlarını özetleyen bir belge sunmuştu. Ukrayna belgeyi incelemiş, taraflar sonraki adımlar üzerinde anlaşmaya varmayı planlıyor.

        Peskov, Ukrayna tarafının müzakerelerde liderler zirvesinin yapılması konusunu gündeme getirdiğine dikkati çekerek, bunun için gerekli tüm çalışmaların yapılması gerektiğini vurguladı.

        Türkiye'nin ev sahipliğinde İstanbul'da dün Rusya ile Ukrayna arasında üçüncü tur müzakereler düzenlenmişti.

        Rusya'nın müzakerelerde, Ukrayna'ya çevrim içi çalışacak üç çalışma grubu oluşturmayı teklif ettiği görüşmede, en az 1200 esir askerin karşılıklı olarak takası ve cenaze değişiminin yapılması konusunda uzlaşıya varılmıştı.

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