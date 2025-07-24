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        Haberler Sağlık Günlük 7 bin adım, 2 bin adıma göre demans riskini yüzde 38 oranında düşürüyor - Haberler | Sağlık Haberleri

        Günlük 7 bin adım, 2 bin adıma göre demans riskini yüzde 38 oranında düşürüyor

        Günlük 7 bin adımın, 2 bin adıma göre demans riskini yüzde 38 oranında düşürdüğü, depresyon, diyabet, kalp rahatsızlıkları ve kanser kaynaklı ölüm riskini de ciddi oranda azalttığı belirlendi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.07.2025 - 16:00 Güncelleme: 24.07.2025 - 17:44
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        Ocak 2014 ila Şubat 2025 tarihlerinde farklı ülkelerde yayımlanan ve günlük adım sayılarının sağlığa olan etkisine yönelik çalışmalar üzerinde yapılan analiz, "The Lancet Public Health" dergisinde yayımlandı.

        Buna göre, sağlıklı, kronik rahatsızlığı bulunan ve engelli yetişkinler üzerinde yapılan çalışmaları analiz eden araştırmacılar, günlük adım sayısı arttıkça sağlık risklerinin azalma eğilimi gösterdiğini tespit etti.

        Araştırmacılar, günde 7 bin adım atmanın 2 bin adım atmaya kıyasla kardiyovasküler hastalık riskini yüzde 25, demans hastalığı riskini yüzde 38, kanser kaynaklı ölüm riskini yüzde 37 ve tip 2 diyabet riskini yüzde 14 azaltabileceğini belirledi.

        Günlük adım sayısındaki artışın ruh sağlığını da olumlu etkilediğini ortaya koyan araştırmacılar, 2 bin adıma kıyasla 7 bin adım atmanın depresyon belirtilerini de yüzde 22 oranında azaltabileceğini saptadı.

        Araştırmacılar, günlük 10 bin adımın fiziksel olarak aktif bireyler için ulaşılabilir bir hedef iken 7 bin adımın da sağlık açısından fayda sağlayan "daha gerçekçi bir hedef" olduğuna işaret etti.

        Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) yetişkinlerin haftada en az 150 dakika orta seviyede veya 75 dakika ileri seviyede fiziksel aktivite yapmasını öneriyor.

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