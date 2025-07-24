Lüks tekneler, marina ücretinden kaçıyor

Bodrum, yaz sezonunun en yoğun günlerini geçiriyor. Türk ve yabancı turistlerin yoğun ilgi gösterdiği Bodrum, bu yıl tekne yoğunluğunun da üst seviyede yaşandığı yıl olarak göze çarpıyor.

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Yalıkavak ve Göltürkbükü gibi popüler olan koylardaki tekne yoğunluğu dikkat çekiyor. Cennet Koyu’nda ise bekleyen teknelerin sezon başından itibaren aynı yerde durması dikkat çekiyor. Ege'nin en güzel koylarından biri olarak gösterilen Bodrum Cennet Koyu, marina olarak kullanılıyor.

TEKNELERİN YARISI BOŞ

Belde halkı, bu yoğunluğun marinalardaki tekne bağlama fiyatları ve masraflarının çok arttığı için yaşandığını düşünüyor. Göltürkbükü Koyu’nda an itibarıyla yaklaşık 500 tekne bekliyor. Bunların yarısından fazlasında ise tatilci bulunmuyor. Tekne kaptanları, işverenleri tarafından deniz üzerinde bekletiliyor.

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Karaya bağlayan teknelerin 3 ay boyunca hiç yer değiştirmemesi ve alargada bekleyen teknelerin yoğunluğu deniz trafiğini de olumsuz etkiliyor.

BODRUM BELEDİYE EĞİT. A.Ş (YILLIK BAĞLAMA ÜCRETİ) ♦ 20 m²... 54.688 TL ♦ 40 m²... 109.377 TL ♦ 60 m²... 194.034 TL ♦ 80 m²... 258.712 TL ♦ 100 m²... 323.390 TL

Maksimum 15 günde bir bulunduğu yerden ayrılması gereken tekneler, aynı yerde 3 ay geçiriyor. Sınırlı sayıdaki atık toplama aracının ihtiyacı karşılayamaması bazı teknelerin sintinelerini (atıklarını) denize boşalttığı ve kirliliğin bu yüzden arttığı da iddialar arasında bulunuyor.

BÜYÜKŞEHİR LİMAN (YILLIK BAĞLAMA ÜCRETİ) ♦ 20 m²... 78.814 TL ♦ 40 m²... 157.628 TL ♦ 60 m²... 279.422 TL ♦ 80 m²... 372.562 TL ♦ 100 m²... 465.703 TL MARİNA MAALİYETLERİ KOYLARI MARİNAYA ÇEVİRDİ Göltürkbükü limanında tekne bağlamanın günlük maliyeti su ve elektrik hariç, 10 metreye kadar; bin TL, 20 metreye kadar; 3 bin TL, 30 metreye kadar; 7 bin TL ve 45 metreye kadar olan tekneler ise 15 bin TL. Yalıkavak marinada ise fiyatlar geçen yıla göre; yüz de yüz arttı. 30 metrelik bir teknenin günlük marina maliyeti geçen yıl, 22 bin TL iken bu yıl, yaklaşık 44 bin TL. Hal böyle olunca koylar adeta marinaya dönmüş durumda. Tekne yoğunluğu nedeniyle yer kapma yarışı yaşanırken, tekneler yer değiştirmemek için ise zodyak botlar kullanılıyor. Tatilciler teknelerinin yerlerini hiç değiştirmeden botlarla gidecekleri yerlere ulaşıyorlar. Hatta Koylarda yer kapmak için balıkçı teknesi kiralayıp yer tutan tekne sahipleri olduğu da biliniyor.