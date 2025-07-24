Jennifer Lopez, 56'ncı yaşını Antalya'da kutladı

ABD'li şarkıcı Jennifer Lopez, 'Up All Night Live In 2025' turnesi kapsamında Belek Turizm Merkezi'ndeki bir otelde sahne aldı.

Konsere; Rosie Huntington-Whiteley, Chiara Ferragni, Roelof Johannes, Valeriya ve Iosif Prigozhin, Leoni Hanne, Kseniya Borodina, Kamila Abdelali, Rabia Soytürk, Zuhal Topal, Seda Bakan, Bensu, Hande ve Bedirhan Soral, Gamze Erçel, Yeliz Korkmaz, Sadettin Saran, Yılmaz Vural, Nurten Öztürk - Fikret Öztürk'ün yanı sıra Real Madridli futbolcular; Arda Güler, Antonio Rüdiger ve David Alaba gibi ünlü isimler de katıldı.​​​​​​​