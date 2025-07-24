Jennifer Lopez, 56'ncı yaşını Antalya'da kutladı
Dünyaca ünlü pop yıldızı Jennifer Lopez, özel performansı ve 50 kişilik dans ekibiyle Antalya'da sevenleriyle buluştu. Lopez, 56'ncı yaşını, konserden sonra pasta kesimiyle kutladı
ABD'li şarkıcı Jennifer Lopez, 'Up All Night Live In 2025' turnesi kapsamında Belek Turizm Merkezi'ndeki bir otelde sahne aldı.
Özel sahne şovlarıyla hayranlarının karşısına çıkan Jennifer Lopez, 50 kişilik dans ekibiyle şarkılarını seslendirdi.
Konsere; Rosie Huntington-Whiteley, Chiara Ferragni, Roelof Johannes, Valeriya ve Iosif Prigozhin, Leoni Hanne, Kseniya Borodina, Kamila Abdelali, Rabia Soytürk, Zuhal Topal, Seda Bakan, Bensu, Hande ve Bedirhan Soral, Gamze Erçel, Yeliz Korkmaz, Sadettin Saran, Yılmaz Vural, Nurten Öztürk - Fikret Öztürk'ün yanı sıra Real Madridli futbolcular; Arda Güler, Antonio Rüdiger ve David Alaba gibi ünlü isimler de katıldı.
Ünlü yıldız, 56'ıncı yaşını da Antalya'da kutladı. Jennifer Lopez'in pastasının üzerine adının kısaltması JLo yazdırıldı.