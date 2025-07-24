Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

TCMB yılın 6. faiz kararını açıkladı. Buna göre Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK) politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 46’dan yüzde 43’e indirilmesine karar verdi.

Piyasa beklentisi 250 baz puanlık faiz indirimine gidilmesi yönündeydi.

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Kurul ayrıca, gecelik vadede borç verme faiz oranını yüzde 49’dan yüzde 46’ya, gecelik vadede borçlanma faiz oranını ise yüzde 44.5’ten yüzde 41.5’e indirdi.

Karara ilişkin yapılan PPK açıklamasında enflasyonun ana eğiliminin haziran ayında yatay seyrettiği belirtildi.

Öncü verilerin temmuz ayında aylık enflasyonun aya özgü unsurlarla geçici olarak artacağına işaret ettiği belirtilen açıklamada "Yakın döneme ilişkin veriler, talep koşullarının dezenflasyonist etkisinin arttığını göstermektedir. Jeopolitik gelişmelerin ve küresel ticarette artan korumacılığın dezenflasyon sürecine olası etkileri yakından takip edilmektedir. Enflasyon beklentileri ve fiyatlama davranışları dezenflasyon süreci açısından risk unsuru olmaya devam etmektedir" değerlendirmesine yer verildi.

"ADIMLARIN BÜYÜKLÜĞÜ İHTİYATLI BİR YAKLAŞIMLA GÖZDEN GEÇİRİLECEK"

Kurulun politika faizine ilişkin atılacak adımları enflasyon gerçekleşmelerini, ana eğilimini ve beklentilerini göz önünde bulundurarak öngörülen dezenflasyonun gerektirdiği sıkılığı sağlayacak şekilde belirleyeceği vurgulanan açıklama şöyle devam etti:

"Adımların büyüklüğü, enflasyon görünümü odaklı, toplantı bazlı ve ihtiyatlı bir yaklaşımla gözden geçirilecektir. Enflasyonda belirgin ve kalıcı bir bozulma öngörülmesi durumunda tüm para politikası araçları etkili şekilde kullanılacaktır." REKLAM GEÇEN AY PAS GEÇMİŞTİ Nisan ayında 350 baz puanlık faiz artırımına giden PPK geçen ay ise faize dokunmamıştı. PPK 6 Mart'taki toplantısında ise 250 baz puanlık faiz indirimine gitmişti. Ancak 20 Mart'ta takvimde yer almayan olağanüstü bir toplantıyla gecelik vadede borç verme faiz oranını yüzde 44'ten 46’ya yükseltmiş, politika faizini ise yüzde 42.5’te sabit bırakmıştı. "TCMB'nin indirimi yetersiz"