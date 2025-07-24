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        Haberler Ekonomi Para Merkez Bankası faiz kararını açıkladı - Para Haberleri

        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

        Merkez Bankası (TCMB) 300 baz puanlık faiz indirimine giderek politika faizini yüzde 43'e çekti. Yayımlanan karar metninde "Adımların büyüklüğü, enflasyon görünümü odaklı, toplantı bazlı ve ihtiyatlı bir yaklaşımla gözden geçirilecektir" ifadeleri yer aldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.07.2025 - 14:01 Güncelleme: 24.07.2025 - 16:08
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        Merkez Bankası'ndan faiz indirimi
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        TCMB yılın 6. faiz kararını açıkladı. Buna göre Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK) politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 46’dan yüzde 43’e indirilmesine karar verdi.

        Piyasa beklentisi 250 baz puanlık faiz indirimine gidilmesi yönündeydi.

        Kurul ayrıca, gecelik vadede borç verme faiz oranını yüzde 49’dan yüzde 46’ya, gecelik vadede borçlanma faiz oranını ise yüzde 44.5’ten yüzde 41.5’e indirdi.

        Karara ilişkin yapılan PPK açıklamasında enflasyonun ana eğiliminin haziran ayında yatay seyrettiği belirtildi.

        İTO'dan faiz indirimi değerlendirmesi
        İTO'dan faiz indirimi değerlendirmesi

        Öncü verilerin temmuz ayında aylık enflasyonun aya özgü unsurlarla geçici olarak artacağına işaret ettiği belirtilen açıklamada "Yakın döneme ilişkin veriler, talep koşullarının dezenflasyonist etkisinin arttığını göstermektedir. Jeopolitik gelişmelerin ve küresel ticarette artan korumacılığın dezenflasyon sürecine olası etkileri yakından takip edilmektedir. Enflasyon beklentileri ve fiyatlama davranışları dezenflasyon süreci açısından risk unsuru olmaya devam etmektedir" değerlendirmesine yer verildi.

        "ADIMLARIN BÜYÜKLÜĞÜ İHTİYATLI BİR YAKLAŞIMLA GÖZDEN GEÇİRİLECEK"

        Kurulun politika faizine ilişkin atılacak adımları enflasyon gerçekleşmelerini, ana eğilimini ve beklentilerini göz önünde bulundurarak öngörülen dezenflasyonun gerektirdiği sıkılığı sağlayacak şekilde belirleyeceği vurgulanan açıklama şöyle devam etti:

        "Adımların büyüklüğü, enflasyon görünümü odaklı, toplantı bazlı ve ihtiyatlı bir yaklaşımla gözden geçirilecektir. Enflasyonda belirgin ve kalıcı bir bozulma öngörülmesi durumunda tüm para politikası araçları etkili şekilde kullanılacaktır."

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        GEÇEN AY PAS GEÇMİŞTİ

        Nisan ayında 350 baz puanlık faiz artırımına giden PPK geçen ay ise faize dokunmamıştı.

        PPK 6 Mart'taki toplantısında ise 250 baz puanlık faiz indirimine gitmişti. Ancak 20 Mart'ta takvimde yer almayan olağanüstü bir toplantıyla gecelik vadede borç verme faiz oranını yüzde 44'ten 46’ya yükseltmiş, politika faizini ise yüzde 42.5’te sabit bırakmıştı.

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