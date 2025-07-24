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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş - Shakhtar Donetsk maçı saat kaçta hangi kanalda? - Beşiktaş - Shakhtar Donetsk UEFA Avrupa Ligi maçı ne zaman? Beşiktaş Shakhtar maçı HT Spor CANLI İzle! - Futbol Haberleri

        Beşiktaş - Shakhtar maçı HT Spor'da! İşte Solskjaer'in muhtemel 11'i

        UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizden Beşiktaş, Avrupa serüvenine HT Spor ekranlarında başlıyor. Siyah-beyazlılar, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu ilk maçında Arda Turan'ın teknik direktörlüğünü yaptığı Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk'i konuk edecek. Dev mücadele, HT Spor ekranlarından şifresiz ve canlı yayınlanacak.

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 24.07.2025 - 10:02 Güncelleme: 24.07.2025 - 10:49
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        Beşiktaş, Shakhtar'ı konuk ediyor
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        Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu ilk maçında bu akşam sahasında Arda Turan yönetimindeki Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk ile karşı karşıya gelecek. Tüpraş Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 21.00'de başlayacak ve HT Spor ekranlarından şifresiz ve canlı olarak yayınlanacak. Müsabakayı Bulgar hakem Georgi Kabakov yönetecek.

        Beşiktaş, 2025-2026 sezonunun ilk maçında taraftarı önünde iyi bir sonuç almayı hedefliyor. Siyah-beyazlı futbol takımı, 31 Temmuz Perşembe günü Polonya'nın Krakow şehrindeki Reymana Stadı'nda oynanacak rövanş öncesi tur için avantaj yakalamanın peşinde...

        BEŞİKTAŞ, SEZON ÖNCESİ 4 HAZIRLIK MAÇI YAPTI

        Siyah-beyazlı takım, yeni sezon öncesi Avusturya'da yaptığı kampta dört hazırlık maçı oynadı.

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        Beşiktaş, ilk üç hazırlık maçında Avusturya ekipleriyle karşılaştı. İlk hazırlık maçında St. Pölten'i 2-0 yenen siyah-beyazlılar, ikinci müsabakada ise Admira Wacker ile 1-1 berabere kaldı.

        Üçüncü karşılaşmada Wolfsberger'e 3-2 kaybeden Beşiktaş, dördüncü ve son hazırlık maçında da Slovakya temsilcisi Petrzalka 1898'e 2-1 mağlup oldu.

        Siyah-beyazlılar, dört maçta 6 gol atarken, kalesinde ise aynı sayıda gol gördü.

        BEŞİKTAŞ'IN MUHTEMEL 11'İ:

        Mert, Svensson, Paulista, Uduokhai, Jurasek, Demir Ege, Gedson Fernandes, Rashica, Rafa Silva, Joao Mario, Abraham

        AVRUPA KUPALARINDA 253. MAÇ

        Beşiktaş, Shakhtar Donetsk karşılaşmasıyla birlikte Avrupa kupalarındaki 253. maçına çıkacak. Kartal geride kalan 252 mücadelede 95 galibiyet, 49 beraberlik ve 108 mağlubiyet yaşadı. Rakip fileleri 338 kez havalandıran siyah-beyazlılar, kalesinde ise 384 gole engel olamadı.

        AVRUPA LİGİ'NDE 132. MÜCADELE

        UEFA Kupası ve UEFA Avrupa Ligi isimleriyle düzenlenen organizasyonda Beşiktaş, bugüne kadar 131 defa boy gösterdi. Siyah-beyazlılar, söz konusu maçlarda 57 galibiyet, 25 beraberlik ve 49 mağlubiyet aldı. Kartal, bu müsabakalarda 207 kez gol sevinci yaşarken, kalesinde ise 172 gol gördü.

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        RAKİP ARDA TURAN

        UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda siyah-beyazlı takımın karşılaşacağı Shakhtar Donetsk'i Türk antrenör Arda Turan çalıştırıyor.

        2023 ile 2025 yıllarında Eyüpspor'da görev yapan 38 yaşındaki teknik adam, yeni sezonda Ukrayna temsilcisinin başına geçti.

        İstanbul ekibi, Arda Turan yönetiminde geçen sezonu 53 puanla 6. sırada tamamlamıştı.

        SHAKHTAR, İLK TURDA ILVES'İ GEÇTİ

        Arda Turan yönetimindeki Shakhtar Donetsk, UEFA Avrupa Ligi 1. eleme turunda Finlandiya ekibi Ilves'i geçerek Beşiktaş'ın rakibi oldu.

        İlk maçta konuk ettiği rakibini 6-0 ile geçen Ukrayna ekibi, ikinci maçta deplasmanda 0-0 berabere kalarak adını bir üst tura yazdırdı.

        Shakhtar, Arda Turan yönetiminde çıktığı iki maçta kalesini gole kapattı.

        Ukrayna temsilcisi, yeni sezon öncesinde oynadığı dört hazırlık maçında ise 8 gol kaydederken, sadece 1 gol yedi.

        SEYİRCİSİYLE BULUŞACAK

        Beşiktaş, yaklaşık iki ay sonra taraftarının önüne çıkacak.

        Son olarak Süper Lig'de geçen sezonun 37. haftasında Çaykur Rizespor ile sahasında karşılaşan "Kara kartal", 59 gün sonra taraftarıyla buluşacak.

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        Siyah-beyazlılar, Tüpraş Stadı'nda taraftarının da desteğiyle ilk maçtan avantajlı bir skorla ayrılmayı hedefliyor.

        YENİ TRANSFERLER SAHNE ALACAK

        Beşiktaş'ta üç yeni transfer, teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'in şans vermesi durumunda Shakhtar Donetsk karşısında ilk resmi maçlarına çıkacak.

        Siyah-beyazlı ekipte Benfica'dan kiralanan oyuncular David Jurasek ve Orkun Kökçü ile Roma'dan geçici transfer olan Tammy Abraham, taraftarın karşısında ilk heyecanını yaşayacak.

        BEŞİKTAŞ'IN UEFA LİSTESİ

        Beşiktaş'ın Shakhtar Donetsk ile oynayacağı maçlar öncesinde UEFA'ya bildirdiği kadroda dört oyuncu yer almadı.

        Siyah-beyazlı ekipte Emrecan Uzunhan, Bahtiyar Zaynutdinov, Jean Onana ve Alex Oxlade-Chamberlain UEFA listesinde kendine yer bulamadı.

        Beşiktaş'ın UEFA'ya bildirdiği listede şu isimler bulunuyor:

        "Mert Günok, Ersin Destanoğlu, Jonas Svensson, Gabriel Paulista, Felix Uduokhai, Necip Uysal, Tayyip Talha Sanuç, David Jurasek, Emirhan Topçu, Tayfur Bingöl, Demir Ege Tıknaz, Amir Hadziahmetovic, Milot Rashica, Salih Uçan, Orkun Kökçü, Keny Arroyo, Kartal Kayra Yılmaz, Joao Mario, Ernest Muçi, Can Keleş, Rafa Silva, Al Musrati, Elan Ricardo, Gedson Fernandes, Tammy Abraham"

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