'Ah O Günler'in konuğu Oğuz Çetin: Efsane kariyerini anlattı!

HT Spor sizi tarihi bir yolculuğa çıkarıyor. Şeyma Nur Gani'nin sunduğu 'Ah O Günler' programına Türk futbol dünyasının efsane ismi Oğuz Çetin konuk oldu.

Eski futbolcu Oğuz Çetin, futbolculuk kariyerinde yaşadığı unutulmaz anlarını anlattı.

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- "Kariyerinizde hiç kırmızı kart görmemişsiniz, en çok forma giyen isimlerden birisiniz, meslek hayatınız nasıl başladı?"

"9 yaşıma kadar Türkiye'deydim. O dönemde bulduğum yer top oynayan bir çocuktum. 9-16 yaş arasında ailemle Almanya'da yaşadık. O yıllarda Almanlar'ın kültür, disiplin ve yaşam tarzını benimseyen bir kimliğe büründüm. Daha sonra 16 yaşında okumak için Türkiye'ye döndüm. 3 yıl liseyi Sakarya'da okudum ve aynı zamanda 1 sene altyapıda oynadım. 1 sene sonra A Takım'a yükseldim. Lisede örnek bir öğrenciyken, profesyonel futbolcuydum aynı zamanda. Daha sonra İTÜ İnşaat Mühendisliği'ni kazandım. 81-85 yılları arasındaysa üniversite hayatımı tamamlayıp mühendis oldum."

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- FENERBAHÇE'YE NASIL TRANSFER OLDU?

"Kupa maçında ilk kura çekildiğinde Fenerbahçe çıktı karşımıza. Fenerbahçe'yi 5 golle ardından Beşiktaş'ı 4 golle eledik. Daha sonra Türkiye Kupası'nı kazandık. Ardından 1988 yılında ben, Aykut Kocaman, Serkan Şenkaya ve Turan Sofuoğlu, Fenerbahçe'ye transfer olduk."

103 GOLLÜ ŞAMPİYONLUK "O dönem 100. gol anımız var. Turan Sofuoğlu sakatken bize, "Merak etmeyin iyileşeceğim ve 100. golü ben atacağım" demişti. Ve öyle de oldu. 100. golü Turan atmıştı. Fenerbahçe ruhunu temsil eden bir kadro ve oyun vardı o dönem. Çok mutlu olduğumuz bir seneydi. AYKUT KOCAMAN ANILARI "Aykut Kocaman'la biz kader birliği yaptık. Böyle bir dostunuzun olması çok güzel bir şey. Oyun zekası, çevikliği, gol vuruşları onları anlatmaya bile gerek yok." FATİH TERİM "Fatih hocayla çok anımız oldu. Kendine has bir karakter. Bence oyunculuğundan çok antrenör kariyeriyle dalga vuran çok değerli bir teknik adamımız. Fatih Terim; Futbolcu arkadaşı, abi, yeri geldiğinde baba, çok değerli bir isim.