Tartışılan sponsorluk için takipsizlik kararı kaldırıldı!

Galatasaray Spor Kulübü, Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar A.Ş, Galatasaray Sportif A.Ş. ile Galatasaray yöneticisi Eray Yazgan hakkında, "kişileri reklam vermek ve sair surette spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis ya da şans oyunlarını oynamaya teşvik etmek" suçundan verilen takipsizlik kararı kaldırıldı.

İstanbul Sulh Ceza Hakimliğince verilen kararda, 11 Ekim 2024'teki takipsizlik kararına Spor Toto Teşkilat Başkanlığınca itiraz edildiği belirtildi.

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Yapılan itirazda, eksik ve yetersiz araştırma yapıldığının belirtildiği, 14 Eylül 2024'te oynanan Galatasaray-Çaykur Rizespor maçında Ramspark'taki dijital led panolarında ve Galatasaraylı futbolcuların formalarında bir internet sitesi reklamlarının yer aldığının anlatıldığı kaydedildi.

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Galatasaray'ın resmi internet sitesinden 15 Eylül 2024’te, "Galatasaray Sportif A.Ş, Galatasaray Spor Kulübü ve Serwin Global Solutions SDN BHD arasında küresel bir dijital spor haber platformu markası tanıtımı özelinde kullanılmak üzere 2024-2025 ve 2025-2026 sezonlarını kapsayacak şekilde 14 milyon 60 bin dolar artı KDV bedelle futbol takımımızın forma sırtı, farklı branşlarımızda reklam ve tanıtım haklarını kapsayan sponsorluk sözleşmesi imzalanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." şeklinde açıklama yapıldığı hatırlatıldı.

Açıklamada belirtilen internet adresiyle ilgili olarak Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna (BTK) erişimin engellenmesi talebinde bulunulduğu aktarılan karar yazısında, Türk Ceza Kanunu'nda yer alan "Ceza sorumluluğunun şahsiliği" maddesine göre tüzel kişi içindeki gerçek kişiler ve bunların sorumluluklarının tespit edilmesi gerektiği kaydedildi.

Kararda, Serwin Global Solutions SDN BHD yetkilileri bakımından sözleşme imzalanıp imzalanmadığı, şirket yetkililerinden kimlerin olayla ilgili bilgisi olduğunun tespit edilerek, savunmalarının alınması gerektiğine vurgu yapıldı.

Sitenin yurt dışı kaynaklı olup olmadığı, yöneticisinin kim olduğu gibi hususların araştırılması gerektiği belirtilen kararda, Net Holding'in paylaştığı bahse konu internet sitesinden yasa dışı bahis sitesine link yönlendirmesi yapıldığına dair noter tasdikli belgeler incelendiğinde, reklam yapmaya aracılık eylemi bakımından aralarında sözleşme olup olmadığının belirlenmesi, varsa örneklerinin istenmesi gerektiği aktarıldı.

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"EKSİK SORUŞTURMA YAPILDI"

Kararda, söz konusu sitenin yöneticisi, sitenin oluşumuna katkı veren ilgililer, şirket tarafından alınan kararlar, şirket icracı kurumları ve kararı alan kişi ve kişiler tespit edilerek, savunma ve beyanlarının alınması gerektiği aktarıldı.

Söz konusu sitenin yurt dışı kaynaklı olup olmadığı, sitenin yöneticisinin tespit edilmesi ve gerekirse dijital materyallerine el konularak incelenmesi gerektiği kaydedilen kararda, şu ifadeler yer aldı:

"Söz konusu materyaller üzerinde teknik uzman bilirkişi incelemesi yapılması, yine söz konusu site kullanılarak para kazanma hareketi gerçekleşip gerçekleşmediğinin tespiti bakımından araştırma yapılarak, söz konusu site ile elde edilen bir gelir olup olmadığı, varsa bu paranın nakline aracılık eden kişiler tespit edilerek 'şüpheli' sıfatıyla ifadesine başvurulması gerektiğinden, eksik ve yetersiz soruşturma yapıldığından soruşturmanın genişletilmesine karar verilerek aşağıdaki şekilde hüküm kurmak gerekmiştir."

Kararda, soruşturmanın genişletilmesine ve dosyanın gereği yapılmak üzere İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına iade edilmesine karar verildiği vurgulandı.

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SORUŞTURMANIN BAŞLANGICI VE TAKİPSİZLİK KARARI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca 11 Ekim 2024'te kovuşturmaya yer olmadığına dair verilen kararda, Spor Toto Teşkilat Başkanlığının 14 Eylül 2024'te yasa dışı bahis sitesine ait haber sitesi olduğuna ve bahse konu sponsorluk anlaşmasının suç teşkil ettiğine dair müracaatı üzerine soruşturma başlatıldığı aktarılmıştı.

Alınan ifade ve dosyaya sunulan savunma dilekçelerinin özetine değinilen kararda, Galatasaray'ın, sitenin haber sitesi olduğu düşüncesiyle sponsorluk görüşmelerine başladığı, sitenin isminin kullanılması hususunda Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) görüş sorulduğu, TFF'nin 13 Eylül 2024'te "Uygundur" cevabı vermesi üzerine sözleşme imzalandığını belirttiği kaydedilmişti.

Net Holding A.Ş'den Galatasaray Spor Kulübü'ne 16 Eylül 2024'te markanın şirket adına tescilli olduğu ve yapılan anlaşmanın marka ihlaline yol açtığı, sitenin yasa dışı bahis sitesi olduğu ve bu siteyle de hukuki mücadelenin devam ettiğine ilişkin ihtar yapılması üzerine sponsorluk sözleşmesinin 17 Eylül 2024'te askıya alındığı, aynı günkü maçta site reklamlarının kullanılmadığı ifade edilmişti.

Kararda, 30 Eylül 2024'te ise sözleşmenin feshedildiğinin belirtildiği aktarılarak, kovuşturma yapılmasına yer olmadığına karar verildiği kaydedilmişti.

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METİN ÖZTÜRK'TEN AÇIKLAMA Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Metin Öztürk, kulüp hakkında, "kişileri reklam vermek ve sair surette spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis ya da şans oyunlarını oynamaya teşvik etmek" suçundan verilen takipsizlik kararının kaldırılmasıyla ilgili açıklamada bulundu. Öztürk, bahse konu anlaşmanın Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) alınan izinle yapıldığını belirterek, "Söz konusu haber sitesi sponsorluğuna ilişkin bu anlaşma, TFF'den aldığımız izinle yaptığımız bir sponsorluk anlaşması. Bu anlaşmadan kulübümüz herhangi bir menfaat sağlamamış. Sulh Ceza Hakimliği bu sponsorluğa dair verilen takipsizlik kararına ilişkin Fenerbahçe Spor Kulübü ve Spor Toto Genel Müdürlüğünün itirazlarını değerlendirmiş, Fenerbahçe'nin itirazının reddine, Spor Toto'nun itirazının kısmen kabulüne karar vermiştir. Bu kapsamda savcılık soruşturması devam etmektedir." ifadelerini kullandı. Kulüp genel sekreteri Eray Yazgan'ın isminin dosyada kulübü temsilen geçtiğini aktaran Öztürk, "Herkes şunu bilsin, Galatasaray bundan önce de yanlış işlerin içinde olmamıştır, bundan sonra da olmayacaktır. Eray Yazgan'ın isminin geçmesi kulübü temsilen genel sekreter sıfatıyla ifade vermesinden ötürü. Konuyla ilişkiliymiş gibi gösterilmesi tümüyle abes." şeklinde görüş belirtti. Tartışılan sponsorluk anlaşması iptal! Haberi Görüntüle NE OLMUŞTU? Galatasaray'ın forma sırt kısmında yer alan bir internet sitesinin, yasadışı bir bahis sitesiyle aynı ismi taşıması "örtülü reklam" tartışmalarını doğurmuştu. Spor Toto Teşkilat Başkanlığının 14 Eylül 2024'te yasa dışı bahis sitesine ait haber sitesi olduğuna ve bahse konu sponsorluk anlaşmasının suç teşkil ettiğine dair müracaatı üzerine soruşturma başlatıldığı aktarılmıştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca kovuşturma yapılmasına yer olmadığına karar verildiği kaydedilmişti. DURSUN ÖZBEK, HABERTÜRK'TE İDDİALARA CEVAP VERDİ! Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Habertürk TV ve HT Spor ortak yayınında izleyicilerle buluşmuştu. "Karaborsa bilet iddiaları bir tuzak!" Haberi Görüntüle Dursun Özbek tartışılan sponsorlukla ilgili şu ifadeleri kullanmıştı: "Biz aslında spor haberleri yapan portala sponsorluk anlaşması yaptık. Galatasaray'ın 40'a yakın sponsoru var. Bizim yaptığımız anlaşmaların hepsi de tek taraflı anlaşmalar. Galatasaray temsil ettiği markanın prestji, ağırlığı, etik değerlerine uymayan bir şey olduğu zaman tek taraflı fesih hakkı vardır. Hassasiyeti hissedince hemen askıya aldım. Şu anda incelemede. İşin esası nedir diye inceliyoruz. Bizim konuştuğumuz kısım haber sitesi niteliğinde olan kısmıydı. Rakamsal boyutu önemli değil. Böyle bir bahis sitesinin sponsoru olup olmadığımız sözkonusu. Camiaların ve toplumların hassasiyetini hissettik ve askıya aldık. Şu anda inceliyoruz. Bu marka yurt dışında birçok takımın sponsoru. Burada Galatasaray her zaman şuna dikkat etmiştir. Ülkesinin hassas olduğu konularda en çabuk reaksiyonu veren kulüplerden bir tanesidir." "BU TAMAMEN BİR HABER PORTALI" "Bu tamamen bir haber portalı. Dediğiniz rakamlar yok. 2 sene için yaklaşık 14 milyon civarında. Hiç para almadık. Birinci gün hassasiyeti görünce askıya aldık. Rizespor maçına çıktık. Baktık ki büyük hassasiyet var hemen askıya aldık. Galatasaray kendi değerleri ve ülkesinin hassasiyetleri çerçevesinde tek taraflı fesih hakkımız vardır. Şu anda askıya aldık ve konuyu inceliyoruz. Galatasaray'ın bu tip konularda hassasiyetini tarif etmek mümkün değil, çok hassasız. İncelemenin sonunda çıkabiliriz veya devam edebiliriz. Şu an inceliyoruz." "TFF'YE SORDUK" "TFF'ye sorduk. Maçlardan önce TFF'ye formayı göndeririz, bakar, cevabını verir. Bu konuda cevabını verdi, isme, markaya itirazı olmadan, 'reklam boyutları tamamdır, bütün sorumlulukları size ait olmak üzere maça çıkabilirsiniz' dedi. Halbuki bu kadar bilinen bir şey ise, bize demesi lazımdı ki 'Bunda hassasız bu formayla çıkma' diyebilirdi. Hangi konuyu sorarsanız sorun, yasal bir sorumluluk varsa bunu kulübün üzerine bırakması son derece doğaldır. Kurumsal çerçevede bu işle ilgili profesyonellerimiz var. Formanın önü, arkası, yan tarafı bütün bunlara bağlı olarak bir pazarlama aktivitesinde bulunuyorlar. Bu konuyla ilgili talepleri değerlendirerek yönetime sunuyorlar. Yönetim de rakamsal boyutuna da bakmak suretiyle kabul veya reddediyor." "BU KONU İÇERİDE TARTIŞILIR" "Bu konu içeride tartışılır. Konuyu askıya aldık, tekrardan söylüyorum. Yurt dışında örnekleri var. Torino kulübüne girin, o kulübün sponsoru. Olayı bu seviyeye getirmemek lazım. Elbette ki burada birçok manada reaksiyon oluştu. Merit otelleri ismimizi kullanıyorsunuz diye ihtarda bulundu. Bunlar bizim bildiğimiz şeyler değildi. Kendi içlerinde de bir tartışma varmış. Galatasaray çevresinin, ülkesinin ve bu işle ilgili kişilerin hassasiyetini her zaman dikkate alır. İncelemenin sonunda Galatasaray kararını verecektir."