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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe - Olimpik Lyon maçı CANLI YAYIN - Futbol Haberleri

        Fenerbahçe - Olimpik Lyon maçı CANLI YAYIN

        Fenerbahçe-Olimpik Lyon maçının canlı anlatımı HTSPOR'da... UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Fenerbahçe, 7. hafta maçında Fransız ekibi Olimpik Lyon'u Ülker Stadyumu'nda konuk ediyor. 8 puanı bulunan sarı-lacivertliler, 13 puanlı Lyon'u devirip play-off ve ilk 8 yolunda avantaj elde etmek istiyor.

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 23.01.2025 - 19:31 Güncelleme: 23.01.2025 - 20:47
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        STAT: Ülker

        HAKEM: Simone Sozza

        SAAT: 20.45

        YAYIN: TRT 1

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        Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Yusuf Akçiçek, Djiku, Çağlar, Osayi, Amrabat, Fred, Szymanski, Tadic, İrfan Can Kahveci, En-Nesyri

        Olimpik Lyon: Perri, Kumbedi, Mata, Niakhate, Abner, Matic, Tolisso, Cherki, Benrahma, Fofana, Mikautadze

        Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında Fransa temsilcisi Olimpik Lyon'u konuk ediyor.

        Lig aşamasında geride kalan 6 haftada 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi sonucunda 8 puan toplayan Fenerbahçe, haftaya 22. sırada yer alıyor.

        4 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgiyle 13 puan toplayan Olimpik Lyon ise 4. sırada bulunuyor.

        Olympiakos, Rangers, Karabağ ve Eintracht Frankfurt'u mağlup edip Hoffenheim ile de berabere kalan Lyon, tek mağlubiyetini sahasında Beşiktaş'a karşı 1-0'lık skorla yaşadı.

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        5 OYUNCU CEZA SINIRINDA

        Fenerbahçe'de 5 futbolcu, sarı kart ceza sınırında yer alıyor.

        Bright Osayi-Samuel, İsmail Yüksek, Sofyan Amrabat, Allan Saint-Maximin ve Edin Dzeko, Lyon karşısında kart görmeleri durumunda deplasmandaki Midtjylland karşılaşmasında forma giyemeyecek.

        4 MAÇI DA LYON KAZANDI

        Fenerbahçe ve Lyon, daha önce 4 kez UEFA Şampiyonlar Ligi'nde karşı karşıya geldi.

        2001-2002 sezonunda İstanbul'da oynanan maçı 1-0 kazanan Fransız ekibi, sahasında ise 3-1 galip gelmişti.

        İki ekip, 2004-2005 sezonunda da Şampiyonlar Ligi'nde aynı grupta yer aldı.

        Lyon, İstanbul'dan 3-1'lik galibiyetle ayrılırken sahasında ise 4-2 kazanmıştı.

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