Grand Kartal Otel’in hissedarlarından Ceyda Hacıbekiroğlu'nun tepki çeken paylaşımı

Bolu Kartalkaya’daki Grand Kartal Otel'de meydana gelen 78 kişinin ölümüne neden olan yangının acısı dinmiş değil. Cenazeler defnedilirken yangına karşı birçok eksiği de çıkan otelin hissedarlarından Ceyda Hacıbekiroğlu, pes dedirten bir paylaşımda bulundu.

Kendisini de mağdur sayan Hacıbekiroğlu paylaşımında "Otel sahipleri olarak biz de oradaydık. Çocuklarımızla birlikte bunu yaşadık. Ben camı kırarak çatıya çıktım ve çocuklarımı bu şekilde çıkardım. Çıktığımda ellerim kan ve cam içindeydi. Ablamlar kızlarını dumanların arasından çıkardılar. Annem de çatıya çıkarak kurtuldu. Bizim de kaybettiğimiz arkadaşlarımız var. Acımız çok büyük. Herkesten hassasiyet bekliyoruz. Başımız sağ olsun…" ifadelerini kullandı.

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Yangın merdiveni girişi alevler içerisinde! Haberi Görüntüle

MERDİVENİ DE SAVUNDU

Hacıbekiroğlu daha sonra da otelin küle dönen yangın merdivenlerini savunarak "Son olarak; yangın merdiveni var. 2 adet var. Tabiki tahtadan değil bu yangın merdiveni! Fakat yangın ve dumanlar koridordan geldiği için odanın kapısını açamadık! Kapının altından duman geliyordu, koridora koşmak ne mümkün! Bizi ailecek bilen herkes bir cana zarar gelmesin diye her şeyi yapacağımızı bilir" dedi.

Hacıbekiroğlu, tepkilerin ardından hesabını kapattı.