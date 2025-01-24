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        Haberler Dünya ABD Başkanı Trump: Biden korkunç bir iş yaptı, artık bu savaşın bitmesi gerekiyor | Dış Haberler

        ABD Başkanı Trump: Biden korkunç bir iş yaptı, artık bu savaşın bitmesi gerekiyor

        ABD Başkanı Trump, Rusya-Ukrayna Savaşı'na ilişkin yaptığı değerlendirmede Joe Biden'a yüklendi ve "Biden, bu savaşın başlamasına izin vererek korkunç bir iş yaptı. Bu savaş hiç başlamamalıydı." dedi. Putin'i de Ukrayna'ya saldırması konusunda suçlayan Trump, "Artık bu savaşın bitmesi gerekiyor" diye konuştu. Trump ayrıca ilk başkanlık döneminde görüştüğü Kuzey Kore lideri Kim ile yeniden temasa geçeceğini söyledi

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 24.01.2025 - 08:01 Güncelleme: 24.01.2025 - 08:03
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        "Biden korkunç bir iş yaptı"
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        ABD Başkanı Donald Trump, Rusya-Ukrayna savaşının başlaması konusunda eski Başkan Joe Biden'ı suçlayarak "Biden, bu savaşın başlamasına izin vererek korkunç bir iş yaptı. Bu savaş hiç başlamamalıydı." dedi.

        Amerikan Fox News kanalına verdiği röportajda Rusya-Ukrayna savaşını değerlendiren Trump, savaşın bir an önce sona ermesi gerektiğini belirtti.

        "BIDEN KORKUNÇ BİR İŞ YAPTI"

        Her iki tarafın da yüzbinlerce askerini kaybettiğini ifade eden Trump, "Bu, hiç başlamaması gereken bir savaştı. Biden, bu savaşın başlamasına izin vererek korkunç bir iş yaptı. Hiç başlamamalıydı." değerlendirmesini yaptı.

        "ARTIK BU SAVAŞIN BİTMESİ GEREKİYOR"

        Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i Ukrayna'ya saldırması konusunda suçlayan Trump, "Putin bunu hiç yapmamalıydı. Artık bu savaşın bitmesi gerekiyor. Ruslar 850 bin, Ukraynalılar 700 bin asker kaybetti." ifadelerini kullandı.

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        Rusya'nın müzakere masasına oturmaması halinde bu ülkeye ciddi yaptırımlar ve gümrük vergileri getireceği uyarısını tekrarlayan Trump, "Bunu yapmak istemiyorum, Rus halkı büyük bir halk, Rusları seviyorum. Ancak bu savaş sona ermeli. (Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir) Zelenskiy de anlaşmak istiyor." diye konuştu.

        Ukrayna'daki savaşın bu kadar uzamasında Biden yönetiminin çok etkisi olduğu görüşünü yineleyen Trump, Ukrayna'ya bu kadar silah vermeselerdi, bu savaşın daha önce bitirilebileceğini vurguladı.

        "KİM İLE TEMASA GEÇECEĞİM"

        ABD Başkanı Trump, bir önceki dönem bir araya geldiği Kuzey Kore lideri Kim Jong Un ile temasa geçeceğini söyledi.

        "Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un ile yeniden temasa geçecek misiniz?" sorusuna "Evet" yanıtını veren Trump, "Onunla tekrar temasa geçeceğim" şeklinde konuştu. İlk başkanlığı döneminde yaptıkları görüşmeleri hatırlatan Trump, "O zeki bir adam. Kim Jong-un akıllı bir adam. Beni seviyor ve ben de onunla iyi anlaşıyorum." ifadelerini kullandı.

        TRUMP KUZEY KORE TOPRAKLARINA BASAN İLK ABD BAŞKANI OLMUŞTU

        Trump, Haziran 2019'da Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile yarımadayı Kuzey ve Güney Kore olarak ikiye bölen "silahsızlandırılmış bölgede" bir araya gelip tokalaşmış ve Kuzey Kore topraklarına ayak basan ilk ABD Başkanı olmuştu.

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        #Donald Trump
        #ABD
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