Fenerbahçe En-Nesyri transferini resmen açıkladı! İşte maliyeti...
Fenerbahçe En-Nesyri transferini resmen açıkladı! Sarı-lacivertli kulüpten Kamu Aydınlatma Platformuna yapılan açıklamada Sevilla'ya 8 taksitte 19,5 Milyon euro ödeneceği duyuruldu.
Fenerbahçe, Sevilla'dan Youssef En-Nesyri'yi transfer ettiğini resmen açıkladı.
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Sarı-lacivertli kulüpten Kamu Aydınlatma Platformuna yapılan açıklamada Sevilla'ya 8 taksitte 19,5 Milyon euro ödeneceği duyuruldu.
27 yaşında Faslı golcünün, sarı-lacivertli kulüple 5 yıllık sözleşme imzaladığı belirtildi.
Fenerbahçe Kulübü'nden yapılan açıklamada "Youssef En-Nesyri'ye 'Dünyanın En Büyük Spor Kulübü Fenerbahçemize hoş geldin' diyor, armamızın ışığında nice şampiyonluklar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.
TÜRKİYE'DEKİ EN PAHALI TRANSFER!
Fenerbahçe'nin Sevilla'ya ödeyeceği rakam, bir Türk takımının gerçekleştirdiği en pahalı transfer olarak kayıtlara geçti.
Faslı santrfor, geride kalan sezonda Sevilla'yla 41 maça çıktı. 27 yaşındaki santrfor, 20 gol atıp 3 asist yaptı.
EN - NESYRİ KİMDİR?
1.92 m boyunda olan En-Nesyri, hava toplarında ve fiziksel mücadelelerde öne çıkıyor. Ayrıca hızlı koşuları ve savunma arkasına yaptığı derinlemesine koşularla rakip savunmaları zor durumda bırakabiliyor. Yüksek boyu ve güçlü zıplama yeteneği sayesinde hava toplarında oldukça etkili olabiliyor. Özellikle duran toplarda ve ortalarda sıkça gol aranan bir golcü özelliği taşıyor. Sert şutları ile bilinen En-Nesyri, forvet pozisyonunda çeşitli rolleri üstlenebiliyor. Hem merkez forvet olarak hem de kanat forvet olarak oynayabiliyor.
En-Nesyri, kariyerine Fas'ın Mohammed VI Futbol Akademisi'nde başladı. 2015 yılında İspanyol kulübü Málaga'ya transfer oldu ve burada ilk olarak B takımında oynadı, kısa süre sonra A takıma yükseldi. Málaga formasıyla 41 maçta 5 gol kaydetti. 2018 yılında 6 milyon Euro karşılığında CD Leganés'e transfer olan En-Nesyri, burada daha fazla forma şansı buldu ve başarılı performanslar sergiledi. Leganés formasıyla 53 maçta 15 gol attı.
2020 yılında 20 milyon Euro karşılığında Sevilla'ya transfer olan En-Nesyri, burada kariyerinin en parlak dönemini yaşamaya başladı. Sevilla formasıyla 2020-2024 yılları arasında 196 maçta 73 gol ve 7 asist yapmayı başardı.