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        Haberler Magazin Bodrum Antik Tiyatro'daki mezara özel koruma - Magazin haberleri

        Bodrum Antik Tiyatro'daki mezara özel koruma

        Bodrum Antik Tiyatro'daki lahit mezar, konserler sırasında şarkıcılar üzerine çıkmasın diye güvenlik görevlisiyle korunmaya başlandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.07.2024 - 12:27 Güncelleme: 25.07.2024 - 12:33
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        Konserde mezara özel koruma
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        Göksel; dün gece, Bayhan Müzik organizasyonuyla Bodrum Antik Tiyatro konseri için sahneye çıktı. Konserde ilginç bir olay yaşandı.

        Bodrum Antik Tiyatro, 2002'de konser alanı olarak kullanılmaya başlandıktan sonra içi boş lahit bir mezar yerinden kaldırılmayarak olduğu yerde bırakıldı. O lahit mezar, sahnenin bir bölümüne denk geldi.

        Lahit mezarın sahnenin bir bölümünde yer alması bu yıla kadar hiçbir sorun teşkil etmedi. Ta ki 20 Haziran'a kadar... Yıldız Tilbe, konseri sırasında lahit mezarın üzerine çıkmak istedi. Tilbe, görevlilerce engellendi.

        Teoman

        23 Temmuz'da ise Teoman, şarkılarının bir bölümünü lahit mezarın üzerine uzanarak seslendirdi. Görevliler, o anlara yetişemedi.

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        Bunun üzerine lahit mezarın başına bir güvenlik görevlisi getirildi.

        O görevli, konser boyunca lahit mezarın hemen yanında oturarak gerekli olduğu takdirde şarkıcıları uyarmaya başladı.

        Güvenlik görevlisi, Göksel'in ilgisini çekti. Görevliyle esprili bir konuşma yapan Göksel; "İnsanın bu taşı sahnede görünce bir oturası geliyor. Tabii olacak iş değil. Siz burada böyle oturacağınıza bence kulise sanatçıları uyaran bir yazı asın, daha mantıklı olur. Sizin de işiniz çok zor, taşı koruyorsunuz hem de sanatçılardan ama olan oldu, oturan oturdu. Böyle korunduğunu ilk kez gördüm" dedi.

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        #GÖKSEL
        #Bodrum Antik Tiyatro
        #Bodrum Antik Tiyatro mezar

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