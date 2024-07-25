Bodrum Antik Tiyatro'daki mezara özel koruma

Göksel; dün gece, Bayhan Müzik organizasyonuyla Bodrum Antik Tiyatro konseri için sahneye çıktı. Konserde ilginç bir olay yaşandı.

Güvenlik görevlisi, Göksel'in ilgisini çekti. Görevliyle esprili bir konuşma yapan Göksel; "İnsanın bu taşı sahnede görünce bir oturası geliyor. Tabii olacak iş değil. Siz burada böyle oturacağınıza bence kulise sanatçıları uyaran bir yazı asın, daha mantıklı olur. Sizin de işiniz çok zor, taşı koruyorsunuz hem de sanatçılardan ama olan oldu, oturan oturdu. Böyle korunduğunu ilk kez gördüm" dedi.