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        Haberler Gündem Güncel Bir tek Grand Kartal'ın yangın merdiveni içeride! | Son dakika haberleri

        Bir tek Grand Kartal'ın yangın merdiveni içeride!

        Felaketin yaşandığı Bolu Kartalkaya'daki 5 otelden 4'ünün yangın merdiveninin dışarıda, Grand Kartal Oteli'nin ise içeride olması dikkat çekti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.01.2025 - 14:11 Güncelleme: 22.01.2025 - 14:35
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        Bir tek Grand Kartal'ın yangın merdiveni içeride!
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        Bolu'da, Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki 5 otelden 4'ünün yangın merdiveninin binanın dışında olduğu, yalnızca 76 kişinin öldüğü yanan Grand Kartal Otel'ininkinin binanın içinde olduğu görüldü.

        DHA'nın haberine göre Oteldeki 2 yangın merdiveninin, yangın sırasında içeriden çekilen cep telefonu görüntüleri ortaya çıktı.

        Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de dün çıkan yangında 76 kişi yaşamını yitirirken, 51 kişi de yaralandı.

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        2 bin 200 rakımlı Köroğlu Dağları'nın zirvesindeki Kartalkaya Kayak Merkezi’nde 5 otel bulunuyor.

        4 otelin yangın merdiveninin binaların dışında ve metal olduğu görüldü. Felaketin yaşandığı Grand Kartal Otel’in yangın merdiveninin bina içinde olduğu görüldü.

        Grand Kartal Otel'deki 2 yangın merdiveni, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Yangın sırasında yapılan 2 farklı kayıttan birinde yangın merdivenlerinin dumanla kaplanmış hali, diğerinde ise alevler içinde kaldığı kameraya yansıdı.

        Yangın merdiveni girişi alevler içerisinde!
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