Endekste sıkışma var hareket hızlı olabilir

Borsanın Şirketleri programının bu haftaki konuğu Burgan Yatırım Araştırma Müdürü Erdal Özyiğit oldu. Borsa İstanbul'u teknik olarak Türk Lirası ve dolar cinsinden inceleyen Özyiğit, özellikle kısa, orta ve uzun vadeli göstergelerin birbirine yaklaşması yani sıkışmaya dikkat çekti. Özyiğit bunun aşağı ve yukarı yönlü hareketlerin sert olabileceği anlamına gelebileceğini kaydetti. Özyiğit, Borsa İstanbul'un 10 bin 250 seviyesine dikkat çekerek buranın aşılması durumunda önce 11 bin 800 ardından 14 binli seviyelerin söz konusu olabileceğini anlattı. Özyiğit aşağıda ise önceki dönemde borsanın düştüğü 8 bin 700 destek seviyesini dile getirdi.

REKLAM advertisement1

REKLAM

GLOBAL BORSALAR NE OLUR?

Amerikan borsaları ve Alman DAX endeksini de yorumlayan Özyiğit, son dönemlerde Borsa İstanbul'un global piyasalarla korelasyonunun olduğuna da dikkat çekerek bundan sonraki dönemde global borsalardaki olası hareketleri ve bunların Borsa İstanbul'a etkisini dile getirdi.

SEKTÖRLER NASIL HAREKET EDER?

Bankacılık, sigorta, iletişim, ulaştırma, GMYO, perakende ve çimento sektörlerinin teknik sorgulamasının yapıldığı programda Özyiğit, Burgan Yatırım'ın model portföyünde bulunan şirketleri ve nedenlerini de açıkladı.