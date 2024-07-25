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İstanbul'da, 1 Mart'ta ehliyetsiz kullandığı araçla Oğuz Murat Aci'nin ölümüne neden olan 17 yaşındaki Timur Cihantimur, annesi Eylem Tok tarafından ABD'ye kaçırılmıştı.

OĞLU BAŞKA CEZAEVİNE GÖNDERİLMİŞTİ Türkiye'nin iade talebinde bulunduğu anne ve oğluyla ilgili bir gelişme yaşandı. Tahliye talebi reddedilen, cezaevi değişim isteği ise kabul edilen Cihantimur, başka bir ıslahevine nakledilmişti.

11 EYLÜL'DE HAKİM KARŞISINA ÇIKACAKTI Ölümlü kazaya karışan oğlu Timur Cihantimur’u ABD’ye kaçıran Eylem Tok, 11 Eylül'de hakim karşısına çıkacaktı. Türkiye’nin gündemini sarsan Eylem Tok ve oğlu Timur Cihantimur hakkındaki dava ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

'TASLAK KARAR' KAMUOYU İLE PAYLAŞILDI Taslak metninde Tok’un Türkiye’ye iade kararı gerekçeleriyle açıklandı. Uzmanlar, taslak kararın duruşmanın yapılacağı tarihten bir buçuk ay öncesinde kamuya açık bir ortamda paylaşılmış olmasını “sıradışı” olarak değerlendirdi.