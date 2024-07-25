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        Haberler Gündem 3. Sayfa SON DAKİKA HABERİ: Eylem Tok için flaş karar! | Son dakika haberleri

        Eylem Tok için flaş karar!

        İstanbul'da, araçla Oğuz Murat Aci'nin ölümüne neden olan oğlu Timur Cihantimur ile ABD'ye kaçan ve iadesi istenen Eylem Tok'un davasında, Türkiye'ye iadesi ifadesi taslak karara yansıdı. Taslak kararın, duruşmanın yapılacağı tarihten bir buçuk ay öncesinde kamuya açık bir ortamda paylaşılması "sıradışı" olarak değerlendirildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.07.2024 - 11:02 Güncelleme: 25.07.2024 - 11:02
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        Eylem Tok için flaş karar!
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        İstanbul'da, 1 Mart'ta ehliyetsiz kullandığı araçla Oğuz Murat Aci'nin ölümüne neden olan 17 yaşındaki Timur Cihantimur, annesi Eylem Tok tarafından ABD'ye kaçırılmıştı.

        OĞLU BAŞKA CEZAEVİNE GÖNDERİLMİŞTİ

        Türkiye'nin iade talebinde bulunduğu anne ve oğluyla ilgili bir gelişme yaşandı. Tahliye talebi reddedilen, cezaevi değişim isteği ise kabul edilen Cihantimur, başka bir ıslahevine nakledilmişti.

        11 EYLÜL'DE HAKİM KARŞISINA ÇIKACAKTI

        Ölümlü kazaya karışan oğlu Timur Cihantimur’u ABD’ye kaçıran Eylem Tok, 11 Eylül'de hakim karşısına çıkacaktı. Türkiye’nin gündemini sarsan Eylem Tok ve oğlu Timur Cihantimur hakkındaki dava ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

        'TASLAK KARAR' KAMUOYU İLE PAYLAŞILDI

        Taslak metninde Tok’un Türkiye’ye iade kararı gerekçeleriyle açıklandı. Uzmanlar, taslak kararın duruşmanın yapılacağı tarihten bir buçuk ay öncesinde kamuya açık bir ortamda paylaşılmış olmasını “sıradışı” olarak değerlendirdi.

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        #Eylem Tok
        #Son dakika haberler
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