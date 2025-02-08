İstanbul'da olay, dün saat 21.30 sıralarında Bahçelievler'deki Zafer Mahallesi'nde meydana geldi. Sıla Yüceli isimli kişi, "Suriyeli Zeko, Ahmet'i öldürdü. Ahmet'in cesedini parçalayacaklar" diye polise ihbarda bulundu.

REKLAM advertisement1

POLİS, İHBARCI GENÇ KIZLA EVE GİTTİ DHA'daki habere göre Sıla Yüceli'yi yanlarına alan polis ekipleri, Zafer Mahallesi Eflatun Sokak'taki 5 katlı binanın bodrumunda bulunan eve gitti.

YERDE HAREKETSİZ YATIYORDU Kapının tel kısmından içeriye bakan polis ekipleri, yerde hareketsiz yatan bir kişi gördü. Bunun üzerine polis, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Kilitli olan evin kapısı koçbaşı ile kırılarak içeriye girildi.

BAŞINDAN SİLAHLA VURULMUŞ Baş ucunda bir boş mermi kovanı bulunan Ahmet Mohamad'ın (15) silahla vurulması sonucu hayatını kaybettiği belirlendi. Çalışma yapan polis ekipleri, olay ile alakası olduğu tespit edilen kapkaç ve motosiklet hırsızlığından da suç kaydı bulunan Suriyeli Semir Alo'yu aynı mahallede Gürhani Sokak'taki evde yakalayarak gözaltına aldı.

ZANLININ, 'KASTEN YARALAMADAN' 3 KAYDI VAR Ardından, "Suriyeli Zeko" olarak bilinen kişinin, "kasten yaralama suçundan" 3 kaydı bulunan Zekeriya Mohamad olduğunu belirleyen polis ekipleri, şüphelinin Hatay'a kaçacağı bilgisini aldı.

ŞÜPHELİ ANKARA'DA YAKALANDI Öldürülen Suriyeli 15 yaşındaki Ahmet Mohamad. Otogara giderek otobüs firmasıyla görüşen ekipler, şüphelinin Ankara'da olduğunu öğrendi. Bunun üzerine polis ekipleri, Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne bilgi vererek, Zekeriya Mohamad'ı yakalattı. SUÇ ALETİ SİLAH DA BULUNDU Şüpheliye olayda kullanmış olduğu tabancanın yeri sorulduğunda, Zafer Mahallesi Tarhan Sokak içerisinde bulunan bir binanın yanındaki bahçeye sakladığını öğrenildi. Adrese giden ekipler, şüphelinin olayda kullanmış olduğu ruhsatsız tabancayı buldu. Ekiplerin çalışması sürüyor.