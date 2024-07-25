Elektrik akımı faciasında bilirkişi raporu çıktı!

Sarıçiçek, savcılık tarafından mevcut bilirkişi raporunun değerlendirildiğini belirterek, "Rapor doğrultusunda savcılık tarafından gerekli ve uygun görülürse ek gözaltı kararları da verilecektir. Çünkü bu olay sadece 1-2 yıllık bir olay değil, kabloların döşendiği 2015 yılına dayanmaktadır. Bu süreçte çalışma yapan, bu olaya dahil olan, görevini ihmal eden, arızaları gidermeyen tüm suçlu ve suçluların tespitine çalışılacaktır." diye konuştu

Raporda "arızaların ihbar edilmesine rağmen kökten bir çözüm bulunmaması"nın en önemli sorun olarak öne çıktığını belirten Sarıçiçek, elektrik akımı kaçağından insanların ölebileceğinin bilinen bir gerçek olduğunu söyledi. Raporda bu arızaların 5-6 yıldır devam ettiği, ihbarlar sonrası tamiratların yapıldığı ancak sorunun köküne inilmediğinin vurgulandığını kaydeden Sarıçiçek, şöyle konuştu: