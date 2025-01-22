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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Jose Mourinho'dan Skriniar sözleri! - Futbol Haberleri

        Jose Mourinho'dan Skriniar sözleri!

        Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Lyon maçı öncesi basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.01.2025 - 15:45 Güncelleme: 22.01.2025 - 15:45
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        Jose Mourinho'dan Skriniar sözleri!
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        Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Lyon maçı öncesi basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

        "Eksikleri nasıl telafi edeceksiniz, nasıl bir kadroyla çıkacaksınız?"

        "Taraftarlarımızın desteğiyle telafi edeceğiz. Onların bize vereceği destekle, 10 eksiği telafi edebiliriz. Önümüzdeki iki maçta 2 puan yeterli olacaktır tur için. Taraftarlarımıza ihtiyacımız var. Yarın özel bir beklenti içinde olmamız gereken bir maç değil. Taraftara ihtiyacımız var. Eksikleri unutmamak için yazarak geldim. 5 tane bekimiz var, hiçbiri yok. İsmail sakat, kendisi yardımcı olabilirdi. Becao, Samet, Bartuğ yok. Livakovic sakat. 5 tane potansiyel bek yok. Zor bir durumdayız. Yarın oynayacağımız rakip de çok zorlu. Dusan'a sorduğunuz soruya ek yapacağım, beklentimiz var Avrupa Ligi'nde ama şu anki durum, bir sonraki turdan daha zor. Bir sonraki turda yeni bir liste yapabiliriz. Diego Carlos ve Milan Skriniar'ı listeye ekleyeceğiz. Lyon ve Midtjylland maçlarında zorlanacağız. Yarın stadyumun tamamen dolu olacağını düşünüyorum. Destek zamanı, onlara ihtiyacımız var."

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        "SKRINIAR'A NE KADAR ADİL BİR LİG OLDUĞUNU ANLATTIM"

        "Milan Skriniar transferinde bir etkiniz oldu mu?"

        "Ufak bir rolüm var. Asıl rol kulübün. Aynı zamanda kulübün gösterdiği istek ve finansal kulüp. Asıl rol sportif direktörümüz Mario Branco. Tüm görüşmeleri o yürüttü. Ben sadece Milan Skriniar'a Fenerbahçe'nin ne kadar büyük, Türkiye'de ne kadar adil bir lig olduğunu anlattım, İstanbul'un ne kadar güzel bir şehir olduğunu söyledim."

        "Türk taraftarları nasıl buluyorsunuz?"

        "Türk taraftarları tutkulu. Bunu tüm stadyumlarda gördüm. Bu bazen itici güç olabilir bazen negatif bir etkisi olabiliyor. Bizler kendi stadımızda ikisini de yaşıyoruz. İsteyince o farkı yaratabiliyor taraftarlarımız. Yarın pozitif destek bekliyorum. Takımı organize etmek yarın zor olacak. Kulübede imkanlar az olacak, 4 tane altyapı oyuncusu olacak. Aynı zamanda Yusuf oynuyor olacak."

        "YAKIN ARKADAŞIM CARLO İLE KONUŞTUM GEÇEN"

        "Okan Buruk puan farkını hatırlatarak 'Önümüze bakıyoruz' dedi. Ne düşünüyorsunuz?"

        Portekizli teknik adam, Okan Buruk ile ilgili ise, "Okan haklı. Lider pozisyonunda olunca diğer takımlara bakmaya, endişe etmeye gerek yoktur. Kendisini haklı görüyorum. Oynayış şeklimizle ilgili olarak rakamlar objektiftir. Sayılarla açıklanabilir. Oyun kaliteniz sübjektiftir. Herkes farklı düşünebilir. Sayıları konuşacak olursanız doğru. Bana sorarsanız, ürettiğimiz pozisyona göre daha çok gol atmalıydık. Çok kaçırıyoruz, rakip kaleciler harika kurtarışlar yapıyor, verilmesi gereken daha çok penaltı vardı. Yakın bir arkadaşım olan Ancelotti ile geçen gün konuşuyordum, büyük başarılar elde etmiş biri. 'İspanya'da eleştiriliyoruz ama ligin tepesindeyiz' dedi bana. Oynayış şeklimizden memnun musunuz derseniz, hayır derim. Çünkü daha çok gelişebiliriz." ifadelerini kullandı.

        "Yarınki maçın hakemleri İtalyan. İtalyan hakemlerle sorun yaşıyorsunuz. Yarın bir problem olur mu?"

        Jose Mourinho ayrıca, "Benim onlarla bir problemim yok. Onların benimle problemi var. Yarın bir problem olmayacaktır. Ellerinden gelenin en iyisi için geliyorlardır. Muhtemelen bana bayılmıyorlardır ama işlerini iyi yapmak için geliyorlar. İşi iyi yapmak ne demek, hakemi maçtan sonra kimsenin hatırlamıyor olması demek." dedi.

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