Galatasaray Ahmed Kutucu için Eyüpspor'la anlaştı!
Devre arası transfer dönemi için gaza basan Galatasaray, ilk transferini bitirmek üzere... Sarı-kırmızılılar Ahmed Kutucu'nun transferi için Eyüpspor'le anlaşma sağladı.
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Avrupa Ligi'nde ve Süper Lig'de namağlup yoluna devam eden Galatasaray, kadrosunu güçlendirmek için harekete geçti.
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Hücum hattına takviye yapmak isteyen sarı-kırmızılılar, bir süredir Eyüpspor forması giyen Ahmed Kutucu için girişimlerini sürdürüyordu.
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6 MİLYON DOLAR + YÜZDE 20 PAY
Galatasaray, 24 yaşındaki futbolcunun transferi için Eyüpspor'la 6 mliyon Dolar bonservis bedelinde anlaşma sağladı. Cimbom ayrıca İstanbul temsilcisine sonraki satıştan yüzde 20 pay da verecek.
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OYUNCUYLA GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR
İki kulüp arasında pürüz kalmazken, G.Saraylı yöneticiler Ahmed Kutucu'nun kişisel şartları için görüşmelerine devam ediyor.
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Ahmed Kutucu bu sezon Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda 20 maça çıkarken 9 gol - 7 asistlik performans gösterdi ve 1.593 dakika sahada kaldı.