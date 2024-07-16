Arnavutköy'deki bir parkta bisiklete binen çocuğu tehdit ettiği iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, bisiklete binen bir çocuğun parktaki bir kişi tarafından tehdit edildiğine ilişkin sosyal medyada yayınlanan görüntüler üzerine çalışma yapıldı.

TEHDİT SAVURMUŞTU

REKLAM

Parkta bisiklete binen E.Ç.Ç. isimli çocuğun kaskındaki kamera tarafından kaydedilen görüntüdeki şüpheli E.B'nin (36) "Seni bir daha burada görmeyeceğim" diyerek tehditte bulunduğu belirlendi.