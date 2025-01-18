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        Haberler Dünya İsrail kabinesi ateşkesi onayladı: Yarın yürürlüğe giriyor | Dış Haberler

        İsrail kabinesi ateşkesi onayladı: Yarın yürürlüğe giriyor

        İsrail hükümeti, Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasını saatler süren kabine toplantısında onayladı. Böylelikle 7 Ekim 2023'te başlayan çatışmaların son bulmasını iki taraf da kabul etti. Ateşkes, yarın sabah 9.30'da yürürlüğe giriyor.

        Kaynak
        AA / Habertürk
        Giriş: 18.01.2025 - 10:43 Güncelleme: 18.01.2025 - 10:46
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        İsrail kabinesi ateşkesi onayladı
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        İsrail Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada, anlaşma taslağının kabine toplantısında onaylandığı bildirildi.

        24 bakanın lehte ve sekiz bakanın aleyhte oy kullandığı bilgisi paylaşıldı.

        Katar Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, Gazze'deki ateşkesin Pazar günü saat 09.30'da yürürlüğe gireceğini duyurdu.

        Altı haftalık ateşkesle birlikte, Gazze'de 15 aydır devam eden savaşı sona erdirmenin yolunu açabilecek bir dizi esir takasının ilki gerçekleşecek.

        Açıklamada, esirlerin serbest bırakılmasına ilişkin takvimin 19 Ocak Pazar günü uygulanmaya başlayacağı belirtildi.

        Anlaşma, İsrail güvenlik kabinesinde onaylandıktan sonra bakanlar kurulu toplantısında görüşülmeye başlanmıştı.

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        "İlk aşamada 1737 Filistinli salıverilecek"

        Filistin yönetimine bağlı Filistin Esirler Cemiyeti Başkanı Kaddura Faris, Gazze'deki ateşkes ve esir takası anlaşmasının ilk aşaması kapsamında 1737 Filistinlinin serbest bırakılacağını söyledi.

        Katar'ın Al-Araby kanalına konuşan Faris, "İlk aşamada serbest bırakılacak esirlerin sayısı 1737 ve bunlardan 296'sı uzun süreli hapis cezalarına çarptırılmış kişiler." dedi.

        Faris, serbest bırakılacak Filistinli esirlerin sayısının, Gazze'deki İsrailli esirlerin durumunun netleşmesine ve sağ ya da ölü kaç kişinin bulunduğunun belirlenmesine bağlı olduğunu ancak Gazze'deki büyük yıkım ve saldırılar nedeniyle Hamas'ın bu konuda henüz detaylı bilgi veremediğini ifade etti.

        Faris, İsrail'in serbest bırakılacak bazı Filistinli esirleri sürgün etmekte ısrarcı olduğuna ve bu tutumunun özellikle lider konumundaki kişilerin ilk aşamada serbest bırakılmasını engellediğine dikkati çekti.

        Mısır'da operasyon odası kuruldu

        Mısır medyası, Kahire'nin ev sahipliği yaptığı uluslararası bir toplantının, Gazze'deki ateşkes anlaşmasının uygulanmasını takip etmek üzere Mısır, Filistin, Katar, ABD ve İsrail'i içeren bir operasyon odası kurulması konusunda mutabakatla sona erdiğini belirtti.

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        Al Qahera News televizyonunun isminin açıklanmasını istemeyen bir kaynağa dayandırdığı haberine göre, Gazze'deki ateşkes anlaşmasının uygulanma mekanizmalarının tartışıldığı toplantı olumlu bir atmosferde geçti.

        Kaynak, anlaşmanın uygulanması için gerekli tüm düzenlemeler üzerinde uzlaşıldığını, bunlar arasında Kahire'de ortak bir operasyon odasının oluşturulmasının da yer aldığını ifade etti.

        Kaynak, operasyon odasında, anlaşmanın hükümlerine uyulması ve etkin koordinasyon için Mısır, Filistin, Katar, ABD ve İsrail temsilcilerinin yer alacağını belirtti.

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