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        Haberler Gündem 3. Sayfa Eşi serbest kaldı! Müstehcen yayından tutuklandı | SON DAKİKA HABERLERİ | Son dakika haberleri

        Eşi serbest kaldı! Müstehcen yayından tutuklandı!

        Sosyal medya üzerinden bir günde, 100 erkekle birlikte olacağını söyleyen 23 yaşındaki Azranur A.V. ile birlikte hareket ettiği 25 yaşındaki eşi P.B.V. polis tarafından gözaltına alındı. Ataşehir'de bir hastanede gözaltına alınışı sırasında polise direnen Azranur A.V., 'müstehcenlik', 'görevli memura mukavemet', 'iftira' suçlamasıyla çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi. Eşi P.B.V. ise serbest bırakıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.01.2025 - 09:30 Güncelleme: 18.01.2025 - 11:49
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        Eşi serbest kaldı! Müstehcen tutuklama!
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        İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü, Ahlak Büro Amirliği ekipleri bir ihbarı değerlendirerek sosyal medya üzerinden bir günde 100 erkekle birlikte olacağını söyleyerek ismini duyuran ve bazı siteler üzerinden çıplak pozlarını yayınlayan Azranur A.V.'yi (23) yakalamak için harekete geçti.

        ESTETİK OPERASYONU ÖNCESİ YAKALANDI

        DHA'nın haberine göre bir hastanede estetik operasyonu olacağı öğrenilen Azranur A.V., yanındaki İran uyruklu eşi P.B.V. ile birlikte gözaltına alındı.

        GÖZALTINDA POLİSE MUKAVEMET ETTİ

        Gözaltına alınışı sırasında ve Asayiş şube müdürlüğüne getirilişinde polise direndiği öğrenilen şüpheliler güçlükle Ahlak Büro Amirliğine çıkarılabildi.

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        ÇİFTİN BİRÇOK SUÇ DOSYASI ÇIKTI

        Azranur A.V.'nin 'mala zarar verme', 'görevli memura mukavemet', 3 'kasten yaralama', 'tehdit hakaret', 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik' suçlarından polise geliş kaydı bulunduğu öğrenildi. Azranur A.V.'nin eşi P.B.V'nin (25) ise 4 suç kaydı bulunduğu öğrenildi.

        CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

        Şüpheli Azranur A.V.'nin yakalandığı sırada sosyal medya üzerinde yaptığı eşinin çektiği uygunsuz resimlerini polis memurları çekti şeklindeki paylaşımı nedeniyle de hakkında işlem yapıldığı öğrenildi.

        KOCASI SERBEST BIRAKILDI

        Poliste işlemleri tamamlanan Azranur A.V. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderilirken, eşi P.B.V. serbest bırakıldı.

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        #Müstehcen tutuklama
        #Son dakika haberler
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