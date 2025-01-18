En iyi 5 James Bond filmi
Usta sinema yazarı Mehmet Açar ve Kadir Kaymakçı 'Sinemanın En İyileri' programında aksiyondan bilimkurguya, romantik komediden müzikale, korkudan western'e sinema tarihine damga vurmuş filmleri, usta yönetmenlerin klasiklerini listeliyor
Giriş: 18.01.2025 - 09:14 Güncelleme: 18.01.2025 - 09:14
Usta sinema yazarı Mehmet Açar ve Kadir Kaymakçı 'Sinemanın En İyileri' programının bu bölümünde Casino Royale'dan Altın Parmak'a, Rusya'dan Sevgilerle'den Skyfall'a 'sinema tarihinin en iyi 5 James Bond filmi'ni anlattı...
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