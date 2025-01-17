Deniz Akkaya'ya, 13 yıl 4 ay hapis cezası verildi
2018'de eski menajeri Merih Yılmaz'ı 5 kişiyle birlikte darp etmekten yargılanan eski manken Deniz Akkaya, görülen davada; 13 yıl, 4 ay hapis cezasına çarptırıldı. Akkaya'ya yurt dışı yasağı getirildi
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2018'de eski menajeri Merih Yılmaz’ı yanındaki 5 kişiyle beraber darp ettiği iddia edilen Deniz Akkaya'nın yargılandığı davada karar çıktı. Habertürk'ten Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre; İstanbul 19. Ağır Ceza Mahkemesi’nde duruşma görüldü.
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Merih Yılmaz’ı kendisine borcu olduğu iddiasıyla darp ettirdiği gerekçesiyle yargılanan Deniz Akkaya ile 5 kişi 13 yıl, 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.
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Deniz Akkaya ve olayla bağlantılı beş şüpheli 'Konutta Yağma' ve 'Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma' suçundan ceza aldı. Aynı zamanda Akkaya ve diğer 5 kişiye yurt dışı yasağı konuldu.
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Duruşmaya katılan Merih Yılmaz vekili Av. Merve Akar açıklanan mütalaa hakkında; "Yazılı beyanda bulunmuştuk. mütalaaya katılıyoruz, eylem sanıklar tarafından iştirak halinde işlenmiştir, atılı suçlar oluşmuştur. Sanıkların atılı suçlardan cezalandırılmasını talep ediyoruz"dedi.
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BERAATİNİ İSTEDİ
Mahkeme, sanık olarak duruşmada bulunan Deniz Akkaya'ya da son sözü soruldu. Akkaya; "Hakkımdaki iddiaları kabul etmiyorum, savunmalarımı tekrar ediyorum, olay tamamen iftiradır, bu nedenle beraatimi talep ederim" ifadelerini kullandı.