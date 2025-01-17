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        Haberler Gündem 6 kişinin ölümünden sorumlu 8 kişi adliyeye gönderildi

        6 kişinin ölümünden sorumlu 8 kişi adliyeye gönderildi

        İstanbul'da hafta başından bu tarafa sahte alkolden hayatını kaybeden vatandaşların sayısı hızla artarken, operasyon yapan Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri 6 kişinin ölümüne neden olduğu tespit edilen 8 şüpheliyi gözaltına aldı. Çay Ocakları, Otogar gibi yerlerde sahte alkol sattıkları öğrenilen şüphelilerin 8 olay dışında bağlantılı olabileceği başka olay olup olamadığı incelemeye aldı. 8 şüpheli adliyeye sevk edildi

        Giriş: 17.01.2025 - 18:42 Güncelleme: 17.01.2025 - 18:42
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        Sahte alkol operasyonu
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        İstanbul’da artan sahte alkol ölümlerine yönelik Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre, Adalar, Avcılar, Bağcılar, Esenyurt, Bahçelievler, Bakırköy, Fatih ve Başakşehir’de faaliyet gösteren işyerlerinde sahte alkol ticaretine yönelik araştırma başlatıldı.

        ÇAY OCAKLARINDA SAHTEZ ALKOL SATIŞI

        Cinayet Büro Amirliğinin olayla ilgili yürüttüğü soruşturmada polis mağdur yakınları ile konuşarak ölümlere sebep olan sahte içkilerin alındığı yerleri tespit etti. Fatih ve Bayrampaşa bölgelerinde lokanta, çay ocağı ve Otogar bölgesinde sahte alkol satışı yaptıkları öğrenilen 8 şüpheli düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Gözaltına alınan S.Y., M.K., A.K., H.K., N.K., A.Y., Ö.G. ve M.B.’nin bu ilçelerde sahte alkolden hayatını kaybeden 6 kişinin ölümünden sorumlu olduğu belirtildi.

        4 KİŞİ TUTUKLANMIŞTI

        Yakalanan 8 şüpheli emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Bu güne kadar Cinayet Büro Amirliğinde gözaltına alınan 4’ü tutuklu toplam 12 şüphelinin 40’a yakın ölüm olayından sorumlu oldukları belirtiliyor. Yetkililer sahte alkolle ilgili operasyonların aralıksız devam ettiğini belirttiler

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        #sahte alkol istanbul
        #haberler
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