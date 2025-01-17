Rıza Akpolat görevden uzaklaştırıldı

İçişleri Bakanlığı, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın "geçici bir tedbir olarak" görevden uzaklaştırıldığını bildirdi.

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Bakanlıktan yapılan açıklamada, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat hakkında, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca "rüşvet" ve "suç örgütüne üye olmak" suçlarından soruşturma yürütüldüğü belirtildi.

Açıklamada, "Bu soruşturma kapsamında İstanbul 6. Sulh Ceza Hakimliğinin 17 Ocak 2025 tarihli ve 2025/34 sorgu numaralı kararı ile tutuklanması üzerine Rıza Akpolat, Anayasa'nın 127'nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'nci maddesi gereğince geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılmıştır." ifadelerine yer verildi.

İstanbul İli Beşiktaş İlçe Belediye Başkanın İçişleri Bakanlığınca Görevden Uzaklaştırılmasına Dair Basın Açıklamamız: pic.twitter.com/yE3UQZA3Nt — T.C. İçişleri Bakanlığı (@TC_icisleri) January 17, 2025

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BAŞKAN VEKİLİNİ BELEDİYE MECLİSİ SEÇECEK

Beşiktaş Belediye Meclisi'nde 31 üyenin tamamı CHP'li. Akpolat'la ilgili soruşturma 'Terörle iltisak'lı olmadığı için, başkanvekilini belediye meclisi üyelerinden seçilecek.

SEÇİM 23 OCAK PERŞEMBE GÜNÜ YAPILACAK

İstanbul Valiliği, Beşiktaş'ta belediye başkan vekilinin belirlenmesi için 23 Ocak Perşembe günü seçim yapılacağını duyurdu.

RIZA AKPOLAT HAKKINDAKİ HAKİMLİK KARARINA ULAŞILDI

İstanbul'da suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ve yardımcısı Alican Abacı hakkında sulh ceza hakimliğinin karar yazısında, şüphelilerin üzerine atılı suçlara ilişkin delillerin henüz tam toplanmamış olması ve bu aşamada adli kontrol tedbirlerinin yetersiz kalacağı gerekçesiyle tutuklama kararı verildiği belirtildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Aziz İhsan Aktaş'ın elebaşılığını yaptığı öne sürülen suç örgütünün, belediye başkanları ile belediyelerin üst düzey yöneticilerine rüşvet vererek ihaleleri organize ettiği iddiasıyla başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında tutuklanmalarına karar verilen Akpolat ve Abacı hakkındaki nöbetçi sulh ceza hakimliğinin karar yazısına ulaşıldı.

İstanbul 6. Sulh Ceza Hakimliğinin karar yazısında, Rıza Akpolat'ın savunması yer aldı.

2019'dan itibaren belediye başkanlığı görevini yapmaya çalıştığını belirten Akpolat, üzerine atılı "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak" ve "rüşvet almak" suçlarını işlemesinin mümkün olmadığını öne sürdü.

Hakkındaki iddiaların kendisini karalamaya yönelik olduğunu savunan Akpolat, "İmza ve yetki sınırlarımızı kullandığımız alanlarda sonuna kadar arkasındayım. Çok yoğun bir ilçede görev yapmaya çalışıyoruz. Bu nedenle bazı yetkileri hizmet ederken devretmiş bulunmaktayız. Bana isnat edilen yine bir aracın satışının bugün önümüze gelmesi üzücü bir durumdur. Milyarlarca lira bütçeleri yöneten birisi olarak böyle işlerle uğraşmayacağımızı vatandaşın işleriyle sorunlarına çözüm bulmak için çalıştığımızı sürekli dile getiriyorum." ifadelerini kullandı. Akpolat, suçlamaları kabul etmediğini kaydetti. Hakimliğin karar yazısında, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın üzerine atılı "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak" ve "rüşvet almak", Belediye Başkan Yardımcısı Alican Abacı'nın ise "resmi belgede sahtecilik" suçlarını işlediğine ilişkin tanık beyanları, fezleke içeriği, mevcut delil durumu ve tüm dosya kapsamı dikkate alındığında, söz konusu suçları işlediklerine dair kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren olguların saptandığı belirtildi. Akpolat ile Abacı'nın üzerlerine atılı suçların katalog suçlardan olduğu ifade edilen karar yazısında, suçlar için yasada belirtilen cezanın alt ve üst sınırı dikkate alındığında kaçacaklarına dair somut olgunun varlığı, delillerin henüz tam toplanmamış olması ve bu aşamada adli kontrol tedbirlerinin yetersiz kalacağı gerekçeleriyle tutuklanmalarına karar verildiği bildirildi.