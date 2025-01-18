ABD'nin yeni başkanı seçilirken ünlülerin verdiği destek çok önemliydi. Birinci sınıf ünlüler olarak nitelendirilen dünya çapında tanınmış pek çok isim, seçim döneminde Kamala Harris'i desteklemişti. Aralarında kimler yoktu ki...

Beyonce, Taylor Swift, Jennifer Lopez, Jennifer Lawrence, Leonardo DiCaprio, George Clooney, Jennifer Aniston, Rihanna, Arnold Schwarzenegger ve daha fazlası...

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Tüm bu dev isimlerin desteğiyle birlikte Harris'in yarışı önde götürdüğü algısı oluşsa da, ipi göğüsleyen, ünlü desteği nispeten daha cılız görünen Donald Trump oldu. Harris'in kampanyası düzenli olarak eğlence sektörünün dört bir yanından destek görüyordu, Trump'ta ise aynı güçte bir destek yoktu.

Şimdi, gündemde yemin töreni var. Harris kazansaydı kuşkusuz 20 Ocak'taki tören dünyanın en parlak, en rekortmen yıldızlarının geçidine sahne olacaktı. Donald Trump'ın yemin töreninde nasıl bir şovun bizi beklediği merak konusu...

Bu hafta Trump'ın yemin töreninde sahne alacak isimler belli oldu. Yeminden hemen önce ünlü country şarkıcısı Carrie Underwood, 'America The Beautiful' şarkısını seslendirecek.

Sanatçıya, Silahlı Kuvvetler Korosu ve ABD Deniz Akademisi Müzik Kulübü eşlik edecek. Törende ayrıca Village People adlı müzik grubu, country şarkıcısı Lee Greenwood ve opera sanatçısı Christopher Macchio performans sergileyecek.

Donald Trump, rakibi Harris kadar çok ünlünün gücüne dayanmasa da belli ki çok daha etkili isimlerin desteğiyle yeniden başkanlık koltuğuna oturdu. Elbette seçimi kazanmasını sadece çevresini saran isimlerin desteğine bağlayamayız, ama hem dünyada hem de uzayda en büyük teknolojik girişimlerin sahibi, X gibi en etkili sosyal medya platformlarından birinin sahibi Elon Musk'ın hemen yanı başında oluşu, Trump'ı parlatmaya yeten hareketlerden biriydi.

Zaten seçimden hemen sonra da Musk ödülünü aldı. Trump, onu yeni kuracağı Amerika Birleşik Devletleri Hükümet Verimliliği Bakanlığı'na atayacak.

Şimdi yemin töreninde de birinci sırada oturacak olan isim, kuşkusuz Elon Musk. Ancak Musk, törenin en önünde yer alacak tek teknoloji girişimcisi değil. Facebook ve Meta'nın kurucusu Mark Zuckerberg ile Amazon'un kurucusu Jeff Bezos da törenin onur konukları arasında.

Oyuncu Amber Rose, Kylie ve Kendall Jenner kardeşlerin sonradan cinsiyetini değiştiren babası Caitlyn Jenner, kasım ayında efsanevi boksör Mike Tyson ile yaptığı ve kazandığı boks maçıyla adını tüm dünyaya duyuran ünlü YouTuber ve boksör Jake Paul de Trump'ın yemin töreni davetini kabul edenler arasında yer alıyor. Donald Trump'ın, Musk'ın ardından kendisini destekleyen tüm bu ünlü isimlere zamanı geldiğinde bir ödülü olacak mı şimdilik bilemesek de, üç Hollywood yıldızını 'elçi' olarak seçtiğini duyurması, haftanın büyük sürprizlerinden biriydi. Yeni başkan, Truth Social'da "Jon Voight, Mel Gibson ve Sylvester Stallone'u, harika ama çok sorunlu bir yer olan Hollywood, California'ya Özel Elçiler olarak duyurmaktan onur duyuyorum" açıklamasını yaptı. "Onlar, son dört yıldır yabancı ülkelere çok fazla iş kaybeden Hollywood'u, her zamankinden daha büyük, daha iyi ve daha güçlü bir şekilde geri getirmek amacıyla bana Özel Elçiler olarak hizmet edecekler" diyen Trump, "Bu üç yetenekli insan benim gözlerim ve kulaklarım olacak, onların önerdiklerini yapacağım. Tıpkı Amerika Birleşik Devletleri'nin kendisi gibi, Hollywood'un Altın Çağı olacak!" ifadesini kullandı. Angelina Jolie'nin babası Jon Voight, seçim döneminde destek verirken Donald Trump'ı Abraham Lincoln'e benzetmiş; Sylvester Stallone, ona "ikinci George Washington" demişti. Mel Gibson da Trump'a oy vermeyi planladığını açıklayarak desteğini göstermişti. ABD film endüstrisinin durumu hakkında endişelenen Donald Trump'ın, 'Amerika'yı tekrar harika yapma' planının ardından 'Hollywood'u tekrar harika yapma' planı, ünlü komedyen Jimmy Kimmel'in diline dolandı. Jon Voight, Mel Gibson ve Sylvester Stallone'un endüstriye 'özel elçiler' olarak hizmet edeceğini duyuran Trump'a Kimmel'in yanıtı alaycı oldu. Jimmy Kimmel, Mel Gibson'ın kariyeri boyunca antisemitizm, homofobi ve aile içi şiddet gibi bir dizi iddiayla karşı karşıya kalmasını, Sylvester Stallone'un ise bir dönem cinsel saldırıyla suçlanmasını ima ederek, "Vay canına, 'Cesur Yürek', 'Rambo' ve 'Gece Yarısı Kovboyu'... Bizi kurtarmak için 'Apocalypto'nun üç atlısını çağırdı" dedi. Kimmel, sözlerine şöyle şu alaycı ifadelerle devam etti:

"Başka bir deyişle Trump dün gece uçağında 'Cehennem Melekleri 3'ü seyretti ve 'Hmm, bu adamların bana yardım etmesi lazım' dedi. Ayrıca Trump'ın gözleri ve kulakları olmak için 86 yaşındaki Jon Voight'tan daha iyi kim olabilir?" REKLAM BAŞLAYAN VE BİTEN AŞKLAR Geride kalan hafta, tam bir ilişkiler haftasıydı... Deborra-Lee Furness ile 27 yıllık evliliğini bitiren Hugh Jackman, yeni aşkı Sutton Foster ile dolu dizgin bir ilişki yaşıyor. Geçen hafta el ele poz vermesinin ardından bu defa öpüşürken görüntülendi. Haftanın yeni aşkı da Sofia Vergara ile Lewis Hamilton arasında başlamış gibi görünüyor. En azından söylentiler bu yönde... Joe Manganiello ile 10 yıllık birlikteliğini önceki yıl bitiren Sofia Vergara, İngiliz Formula 1 şampiyonu Lewis Hamilton ile yan yana yemek yerken ve sonrasında ayak üstü neşeli bir sohbet sırasında görüntülendi. Ama biten aşklar da haftanın gündemindeydi... Ünlü şarkıcı ve oyuncu Jessica Simpson, eski Amerikan futbolcusu Eric Johnson ile 10 yıllık evliliğini bitirmesinin ardından sessizliğini bozdu. Üç çocuk annesi Simpson, "Çocuklarımız her şeyden önce gelir ve onlar için en iyi olana odaklanıyoruz. Bize gelen tüm sevgi ve destek için minnettarız ve bir aile olarak bu süreci atlatırken şu anda mahremiyete değer veriyoruz" dedi. Bir başka boşanma haberi, spor camiasından... Manchester City'nin İspanyol teknik direktörü Pep Guardiola, 30 yıllık eşi Cristina Serra ile evliliğini bitirdi. Üç çocuğu olan çift dostane bir şekilde ayrıldı. Pep Guardiola, çalıştırdığı Manchester City'nin formdan düşmesi nedeniyle son dönemde eleştirilerin hedefindeydi. Belki de özel hayatındaki kötü gidişat, işine yansıyordu. Ya da tam tersi... REKLAM PRENSES KATE'TEN İYİ HABER Kanserle mücadele eden Kate Middleton, kemoterapisi eylül ayında sona erdiğini açıklamasının ardından bu defa kanserin gerilediğini duyurdu. "Şimdi gerileme sürecinde olmak rahatlatıcı ve iyileşmeye odaklanmaya devam ediyorum" diyen Prenses Kate, "Kanser teşhisi almış olan herkesin bileceği gibi, yeni bir normale uyum sağlamak zaman alır. Ancak önümüzdeki yıl için sabırsızlanıyorum. Beklenecek çok şey var. Sürekli desteğiniz için hepinize teşekkür ederim" ifadesini kullandı.