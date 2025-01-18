Güzellik hepimiz için elbette göreceli ve değişken bir konu. Konu bir de Türkiye'nin en güzel kadın oyuncusuna geldiğinde herkes farklı bir isim söyleyebiliyor. Arkadaş ortamlarımızda bu konuya dair yaptığımız konuşmaları bir düşünelim, hepimizin başka bir görüşü var.

Bu konuyu bir de yapay zekaya soralım, o ne düşünüyor dedik. OpenAI'n ChatGPT isimli, X'in Grok isimli, Google'ın Gemini isimli yapay zeka araçlarıyla "Türkiye'nin en güzel kadın oyuncusu kim?" sorusunu tartıştık ve cevap almak hiç de kolay olmadı. Yapay zeka araçlarıyla günlük hayatınızda sohbet ediyorsanız bilirsiniz ki öznel konularda yanıt vermek konusunda oldukça çekinceli davranıyor, bu soruda da aynısını yaptı.

İNSANLAR GİBİ YAPAY ZEKALARIN DA GÜZELLİK FİKRİ DEĞİŞKEN

ChatGPT, Grok ya da Gemini fark etmeksizin üçü de soruya ilk yanıt olarak güzellik kavramının kişisel beğenilere göre değişebileceğini, bunun öznel ve kişisel zevklere bağlı olduğunu, Türkiye'de çok güzel ve farklı tarzlarda kadınların olduğunu söyledi.

Biraz konuştukça ve soruları daha da zorlaştırdıkça hepsinden bir yanıt almak mümkün oldu ve tıpkı hepimizin en güzel kadın fikrinin değişik olması gibi yapay zeka araçları da bu konuda farklı yanıtlar verdi. İşte o yanıtlar...

ChatGPT ile bir süre konuştuktan sonra şu soruyu sorduk: "Tek bir isim söyleme hakkın olsa Türkiye'deki en güzel kadın kim dersin?"

Yanıtı ise şöyle oldu: "Tek bir isim söylemem gerekirse, Tuba Büyüküstün derdim. Hem doğal güzelliği hem de zarafetiyle ulusal ve uluslararası düzeyde Türkiye'yi temsil eden isimlerden biri. Ayrıca, güzelliği yalnızca fiziksel değil; duruşu, sanatına olan bağlılığı ve sade tarzıyla da çok etkileyici."

"Tuba Büyüküstün'ü tercih etmesen kim derdin?" sorusuna ise "Serenay Sarıkaya" yanıtını verdi.

Bir adım daha attık ve "Esmerler mi sarışınlar mı daha güzel?" diye sorduk. Buna ise şöyle yanıt verdi: "Bu tamamen kişisel zevke ve bağlama bağlı, ama genel olarak esmerlerin çekiciliği ile sarışınların aydınlık ve canlı enerjisi arasında bir denge var. Esmerler genellikle daha derin bir hava katarken, sarışınlar genelde dikkat çekici bir parlaklık taşıyor.