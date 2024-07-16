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        Haberler Gündem Güncel Ramazan Hoca cinayetinde karar çıktı! - Son dakika | Son dakika haberleri

        Son dakika haberi Ramazan Hoca cinayetinde karar çıktı!

        İstanbul Fatih'te Ramazan Hoca olarak tanınan Ramazan Pişkin'i bıçaklayarak öldüren Erkan Baykut, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.07.2024 - 15:54 Güncelleme: 16.07.2024 - 16:26
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        Ramazan Hoca cinayetinde karar çıktı!
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        Sosyal medyada 'Diyarbakırlı Ramazan Hoca' olarak tanınan Ramazan Pişkin'in öldürülmesine ilişkin davada sanık Erkan Baykut, 'Tasarlayarak kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, sanığın duruşmalarda pişmanlık göstermediğini belirterek iyi hal indirimi uygulanmamasına karar verdi.

        DHA'nın haberine göre Fatih'te 31 Ocak Çarşamba günü, sosyal medyada 'Diyarbakırlı Ramazan Hoca' olarak tanınan Ramazan Pişkin (52), işlettiği çay ocağında Erkan Baykut (24) tarafından göğsünden 3 kez bıçaklanarak öldürülmüştü.

        Olaydan sonraki gün Beyoğlu'ndaki evinde yakalanıp gözaltına alınan ve tutuklanan Erkan Baykut'un 9 suç kaydı olduğu ortaya çıkmıştı. Pişkin'in olaydan 2 hafta önce sosyal medya hesabından paylaştığı bir görüntüde, tarikatlarla ilgili söylediği sözlerden dolayı iş yerine gelen bazı kişiler tarafından rahatsız edildiğini söylediği de ortaya çıkmıştı. Olayla ilgili soruşturma sonunda, Erkan Baykut hakkında, “kasten öldürme" suçundan müebbet hapis istemiyle dava açılmıştı. İstanbul 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Erkan Baykut, Ramazan Pişkin'in kardeşi Mehmet Pişkin ve taraf avukatları katıldı.

        "PİŞKİN'İN MASUM BİR İNSAN OLDUĞUNUN FARKINDAYIM"

        Karar açıklanmadan önce sanığa son sözü soruldu. Tutuklu sanık Erkan Baykut son sözünde, “Ramazan Pişkin'i başkası zannettiğim için planlayarak öldürdüm. Afgan uyruklu Saboor Muradi olduğunu düşündüm. Kendisi beni 17 yaşında uyuşturucuya bulaştırmıştı ve anlatılmayacak kadar kötü şeyler yaptırdı. Ruhumu şeytana satmaya çalıştı. Bunlar Mason örgütü, illuminati çetesi. Bundan dolayı psikolojim iyi değil. Ailesine karşı mahcubum. Ramazan Pişkin'in masum bir insan olduğunun farkındayım, İslam dünyası için inandığı değerler için mücadele ettiğinin farkındayım ve pişmanım" dedi.

        AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS

        Kararını açıklayan mahkeme, sanık Erkan Baykut'u 'Tasarlayarak kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Sanığın, duruşmalarda pişmanlık göstermediği belirtilerek iyi hal indirimi uygulanmadı.

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