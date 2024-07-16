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        Haberler Dünya Türkiye karşıtlığıyla bilinen ABD’li Senatör Menendez, rüşvet ve yolsuzluktan suçlu bulundu | Dış Haberler

        Türkiye karşıtlığıyla bilinen ABD’li Senatör Menendez, rüşvet ve yolsuzluktan suçlu bulundu

        ABD'de rüşvet ve yolsuzluk suçlamalarıyla yargılanan Demokrat Partili New Jersey Senatörü Bob Menendez, 9 hafta süren yargılama sonucunda suçlu bulundu. 16 ayrı suçlamanın tamamından suçlu olduğuna karar verilen Menendez, maddelerin her biri için 20 yıla kadar hapis cezası ile karşı karşıya kalabilir

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.07.2024 - 21:03 Güncelleme: 16.07.2024 - 21:03
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        Türkiye karşıtı Senatör suçlu bulundu
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        ABD'de hakkındaki rüşvet ve yolsuzluk suçlamalarıyla yargılanan eski Senato Dış İlişkiler Komitesi Başkanı, New Jersey Senatörü Bob Menendez, mahkeme jürisi tarafından suçlu bulundu.

        New York Güney Bölge Federal Mahkemesi'nde 9 hafta süren yargılama sonucunda karar açıklandı.

        Mahkeme jürisi, Menendez'in rüşvet almak, hakkındaki soruşturmalara yönelik baskı yaparak adaleti engellemek ve yabancı ülke için faaliyetlerde bulunmak iddialarını kapsayan 16 ayrı suçlamanın tamamından suçlu olduğuna karar verdi.

        Menendez'in suçlu bulunduğu maddelerin her biri için 20 yıla kadar hapis cezası ile karşı karşıya kalabileceği belirtiliyor.

        70 yaşındaki Senatör, 16 ayrı suçlamadan hakim karşısına çıkarılmıştı. Menendez, hakkındaki bütün suçlamaları reddederek masum olduğunu iddia etmişti.

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        MENENDEZ VE EŞİ HAKKINDA SORUŞTURMA

        New York Güney Bölge Federal Mahkemesine ilk olarak 22 Eylül 2023'te sunulan 39 sayfalık iddianamede, Bob Menendez ve eşi Nadine (Arslanian) Menendez'e, siyasi çıkar karşılığında geniş bir rüşvet planına dahil olmakla ilgili suçlamalar yöneltilmişti.

        Evindeki aramada bulunan altın külçeler ve gizli nakit paraların yanı sıra Menendez'in özellikle Kongrede yabancı ülkelere yapılacak askeri yardımlar üzerinde söz sahibi olan Senato Dış İlişkiler Komitesi Başkanlığı boyunca Mısır'a resmi yardımlardaki etkisi ile New Jersey'deki Mısır kökenli iş insanları ve firmalarla girdiği ilişkiler, iddianamede dikkati çekmişti.

        Suçlamaların ertesi gününde Senato Dış İlişkiler Komitesi Başkanlığı görevinden ayrılmak zorunda kalan Menendez, partisinden ve kamuoyundan gelen baskılara direnerek Kongredeki koltuğundan istifa etmeyeceğini belirtmişti.

        Menendez hakkında daha sonra da Katar lehine siyasi pozisyonunu kullanarak çıkar sağlamak suçlamasıyla hazırlanan ilk iddianame genişletilmişti.

        Küba kökenli göçmen bir ailenin oğlu olan Menendez, ABD Kongresi'nde Türkiye karşıtlığı, Rum ve Ermeni lobisine yakınlığıyla biliniyor. Menendez, ABD'den Türkiye'ye yapılacak F-16 satışına karşı çıkanların başında gelirken, Türkiye'nin Akdeniz ve Ege'deki politikalarından rahatsızlığını da her fırsatta gündeme getiriyordu.

        *Haberin görseli AP tarafından servis edilmiştir.

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