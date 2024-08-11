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Yıl 1995. İstanbul o yılın son dönemlerinde inanılmaz cinayetlere tanıklık etti. İstanbul Emniyeti cinayet masası ve olay yeri inceleme ekipleri cinayet soruşturmalarındaki yoğunluktan başını kaldıramıyordu. İstanbul’un farklı semtlerinde yaşanan cinayet vakaları istatistikleri de alt üst etmişti. Öyle ki dedektiflerin günlerce eve gitmediği de oluyordu. İşte o yıl tüyler ürperten çifte bir cinayet İstanbul sokaklarında yaşandı.

ÇÖP YANGINI ÇIKTI

Tarih yaprakları 4 kasımı gösteriyordu. Akşam saatlerinde itfaiyenin telsizinde bir yangın ihbarıyla ilgili muhabere yapılıyordu. Muhaberede itfaiye merkezi, telsizle Sefaköy ekiplerini çöp yangınına sevk etti. İtfaiye ekipleri olay yerine vardığında, vatandaşların müdahalesiyle yangın söndürülmüştü. Artık İtfaiye ekiplerine gerek kalmamıştı. Ancak çöplerin içinde ortaya çıkan bir manzara artık cinayet masasını ilgilendirecekti. Çöpte yanmış bir ceset bulunmuştu.

REKLAM YANMIŞ BİR KADIN CESEDİ Bu kez cinayet masası ekipleri ve olay yeri inceleme ekiplerinin bulunduğu kanalda, telsiz konuşmaları yoğunlaştı. Haber merkezi, olay yeri inceleme ve cinayet masası ekiplerini hızla Sefaköy’deki çöp yangınının yaşandığı yere gönderdi. Olay yerine giden cinayet masası ekipleri tüyler ürperten bir manzarayla karşılaştı. Çöpte cesedi bulunan kişinin kadın olduğu ve bir kısmının yandığı fark edildi. Üzerinde kıyafetiyle çöpe bırakılan kadının cesedi yakılmak istenmişti. Cinayet masası incelemeye başlarken, olayın bir tıpkı bir Hollywood filmine benzeyecek hikayesinin olacağını hiç düşünmemişlerdi. ÜZERİNDEN KİMLİK ÇIKMADI Önce olay yeri inceleme ekipleri çalışmasını yaptı. Daha sonra cinayet masasının tecrübeli dedektiflerinden cinayet uzmanı Hasan Dinç ve ekibi incelemelerine başladı. Emekli cinayet uzmanı Hasan Dinç, olayın ilk gününü şöyle anlattı: "Cesedin bulunduğu çöp yerinin etrafı geniş bir araziydi. Çöpler de çok birikmişti. Ceset atıldıktan sonra yakılmak istenmişti. Bu da kadının tanınmaması için yapılan bir yöntemdi. Avantajımız alevlere çok maruz kalmamasıydı. Üzerinde bir kimlik bilgisi çıkmadı. Tabii ilk işimiz maktulün kimliğini tespit etmek olacaktı. Bu kadın başka bir yerde öldürülmüş ve buraya getirilip atılmıştı."

ÇEVREDE TANIYAN ÇIKMADI Kadının üzerinden sadece küçük bir not defteri çıktı. Yapılan incelemede kadının ensesine sıkılan bir kurşunla öldürüldüğü ortaya çıktı. 35 yaşlarındaydı. Hemen o civardaki vatandaşların bilgisine başvurduklarını anlatan deneyimli cinayet uzmanı Hasan Dinç, şöyle devam etti: “O bölgede oturan birçok vatandaş zaten olay yerine gelmişti. Ancak kadını tanıyan kimse çıkmadı. Bu da kadının bu bölgede oturmadığını gösteriyordu. Eğer bu bölgede oturmuş olsa tanıyan biri çıkardı. Veya kayıp bile olsa yine tanırlardı. Biz kadının kayıp başvurusu olabileceğini de düşündük." REKLAM AYNI YERDE İKİNCİ BİR CESET Ceset incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Polis, kadının kimliğini tespit etmek için çalışma yaparken, bir gün sonra gelen bir ihbar bu cinayetin inanılmaz boyutlara uzanacağını gösterdi. Gelen ihbara göre, Sefaköy’deki çöplükte yani genç kadının cesedinin bulunduğu noktada bir ceset daha ortaya çıkmıştı. Hasan Dinç ve ekibi hızla olay yerine gitti. Karşılarında bu kez bir erkek cesedi bulunuyordu. Kadının cesedinin bulunmasından daha 24 saat geçmeden aynı yerde ikinci bir bulunmuştu.

Cinayet uzmanı emekli polis memuru Hasan Dinç KİMLİKSİZ AMA İPUÇLARI VARDI Aynı çöplüğe atılan ikinci ceset üzerinde yapılan incelemede, yine kimlik çıkmadı. Kadının öldürüldüğü gibi ensesinden vurularak öldürülmüştü. Hem öldürülme şekilleri hem de aynı bölgeye atılmaları, birbiriyle bağlantılarını bir bakıma ortaya koymuştu. Cinayet uzmanı Dinç, olayını incelediklerini belirterek “Adam da 35 yaşlarından biriydi. Onun üzerinden de kimlik çıkmadı ama üzerinden çıkan bazı eşyalar bizim için çok önem arz etti." dedi. BONCUK İŞLEMELİ İSİM YAZILI ÇAKMAK Öldürülen kişinin üzerinden boncuk işlemeli bir çakmak, bir sigara paketi ve bir tespih ile bir mendil çıktı. Cinayet masasının dikkatini maktulün üzerinde bulunan çakmak çekti. Çakmak sarı kırmızı renkli boncuklardan oluşan kılıfın içindeydi ve boncuklarla yazılı bir isim vardı. Bu boncuk işlemesi cezaevi mahkumlarının yaptığı bir işlemeydi. Dinç, o ismin çok önemli olduğunu söyleyerek, “Yine o çevrede maktulü tanıyan kimse yoktu. Bu iki cinayet birbiriyle bağlantılıydı. Bu zaten kendini gösteriyordu. Çakmak kılıfı üzerinde bir isim yazılıydı. Bu boncuk işlemelerini cezaevine giren kişiler yapardı. Maktulün de bir cezaevi geçmişi söz konusuydu. Eğer çakmak ona aitse öyle çıkacağını düşündük. Hani katil zanlısı bu çakmağı polisin dikkatini başka yöne çekmek için de bırakmış olabilirdi. Her ihtimali değerlendirmek zorundaydık” ifadelerini kullandı. REKLAM ÇAKMAKTAKİ İSİM ÇIKTI Kadının henüz kimliği belirlenmemişti. Elde ikinci bir ceset daha vardı. Çakmak üzerindeki ismi inceleyen dedektif Dinç ve ekibi önemli bilgilere ulaştı. Ekip, kısa sürede bu isim ve soy isimden birinin Kayseri’de kayıp başvurusu olduğunu tespit etti. Bu kayıp kişi öldürülen kişi miydi? Bunun için de Kayseri’deki aileye ulaşıldı. Aile bir ay önce kayıp başvurusu yapmıştı. Yapılan teşhiste öldürülen kişi Kayseri’de kayıp başvurusu yapılan kişi çıktı. Yani çakmak üzerindeki isim doğru çıktı. İşte bu çakmaktaki isimden yola çıkan Dinç ve ekibi inanılmaz bir cinayetin hikayesini ortaya çıkaracaktı.

Cinayet uzmanı emekli polis memuru Hasan Dinç KADININ DA KİMLİĞİ BELİRLENDİ Çöpte bulunan erkeğin kimliğinin belirlenmesinin ardından maktulün profili çıkarıldı. Maktul kimdi? Dinç ve ekibi kısa sürede maktulün profilini ortaya çıkardı. Ortaya çıkan bilgiler cesedi bulunan kimliği belirsiz kadının da kim olduğunu sağladı. Elde edilen bilgilere göre, erkek maktul evliydi, Kayseri’de evli bir kadınla yasak ilişki yaşadı. Bu yasak ilişki yüzünden hem kendisi hem de ilişki yaşadığı kadın 2 ay hapis yattı. İki aylık hapis cezasının ardından tahliye olan ikili esrarengiz bir şekilde ortadan kayboldu. Öldürülen erkeğin ailesi polise “Cezaevinden çıktıktan sonra kendisini bu ilişkiden dolayı öldüreceklerini söylemişti. Bu yüzden Kayseri’den ayrıldı. Biz sonra kendisine ulaşamayınca kayıp başvurusunda bulunduk” dedi. KADININ BAĞLANTILARI ARAŞTIRILDI Cinayet uzmanları, çifte cinayeti incelemeye devam ederken, ikisinin aynı silahtan çıkan kurşunlarla öldürüldüğü ortaya çıktı. İkisinin katili aynı kişiydi. Dinç ve ekibi, çalışmalarını sürdürerek, kadınla ilgili tüm bilgilere ulaştı. Kadının da Kayseri’de kayıp başvurusu vardı. Tüm aile bireyleri ortaya çıkarıldığında kadın tarafından bir isim polisin dikkatini çekti. Öldürülen kadının kardeşi İstanbul’da polis memuruydu. REKLAM KURŞUNLAR POLİSİN SİLAHINDAN Olayda kullanılan silahı polisler kullanıyordu. Bu çok önemli bir ayrıntıydı. Cinayet uzmanları Dinç ve ekibi, kadının polis olan kardeşini mercek altına aldı. Polis memuru Avcılar’da emniyet müdürünün koruması ve şoförüydü. Cinayeti bir polis memuru işlediyse geriye bu kadar delil nasıl bırakabilirdi? Dinç ve ekibi bunu düşünmeden edemedi. Sonuçta kimliği alıyorsun ama isim ve soy ismi yazılı boncuk işlemeli çakmağı almıyorsun. Ortada ilginç bir durum vardı. ÖNCE BİLGİSİNE BAŞVURULDU Cinayet uzmanı Dinç ve ekibi şunu da düşündü; katil zanlısı polisin silahını alıp kullanmış olabilir miydi? Tüm bu soruların cevabı yapılacak çalışmanın sonunda verilecekti. Dinç ve ekibi polisin bilgisine başvurmak için harekete geçti. Kız kardeşi olduğunu doğrulayan polis memurunun üzerindeki silahın markası dikkat çekti. Üzerinde bulunan silah olayda kullanılan silah değildi. SİLAHI SATIP YENİ SİLAH ALMIŞ Dinç ve ekibi, silah detayına dikkat ederek, “Biz tabi araştırdık. Sonradan şunu öğrendik. Polis memuru kısa bir süre önce bir silahını satmış yeni bir silah almıştı. Bu tamamen olayın çözülmesine neden oldu. Muhtemelen yakalandığında üzerindeki silahın olayda kullanılan silahla aynı çıkmaması için bunu yapmıştı. Ve kısa bir süre sonra onu gözaltına aldık. Sorguda itiraf etti" şeklinde konuştu. “NAMUSUMU TEMİZLEDİM” Polis memuru cinayetleri itiraf etti. İtiraflarında, ‘Namusumu temizledim’ dedi. Katil zanlısı polis memurunun anlattıklarına göre, kız kardeşi ile maktul yasak ilişki yaşadı. Bu ikili cezaevinden çıktıktan sonra İstanbul’a geldi. İstanbul’da da polis memurunun evine gitti. Polis memuru da sırayla ikisini ensesine sıkarak öldürdü. Ve kimliklerini alarak cesetlerini Sefaköy’deki çöplüğe attı. BİR OLAY DAHA ÇÖZÜLMÜŞTÜ İstanbul’da yaşanan 12 günlük takip sonucu çifte cinayet çözüldü. Katil zanlısı şoke eden bir isim çıkmıştı. Polis memuru hem ablasını hem de ablasının sevgilisini öldürmüştü. Olay yerinde delil bırakmamaya özen gösteren katil zanlısı, çakmağı unutmuştu. Bu çakmaktaki yazı cinayetin çözülmesini sağladı. Böylece o yıl İstanbul’da gerçekleşen tüyler ürperten çifte vahşet, cinayet uzmanı Hasan Dinç ve ekibi tarafından müthiş bir çalışmayla çözüldü.