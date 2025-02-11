Elon Musk'tan OpenAI için 97 milyar dolar! | Dış Haberler

Elon Musk'tan OpenAI için 97 milyar dolar! | Dış Haberler

ABD'li iş insanı Elon Musk'ın da içinde bulunduğu bir yatırımcı grubu, yapay zeka alanında hizmet veren OpenAI şirketi için resmi bir teklifte bulundu.

Teklif OpenAI tarafından reddedildi. OpenAI'ın kurucusu Sam Altman X hesabından yaptığı paylaşımda "İstersen biz 9.7 milyar dolara Twitter'ı (X) satın alabiliriz." dedi.

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no thank you but we will buy twitter for $9.74 billion if you want — Sam Altman (@sama) February 10, 2025

Musk ise Sam Altman'a aynı şekilde ironik bir dille yanıt vererek "Dolandırıcı" dedi.

Swindler — Elon Musk (@elonmusk) February 10, 2025

2015 yılında Sam Altman tarafından San Francisco'da kurulan şirket özellikle ChatGPT isimli yapay zeka sistemiyle ünlendi. Uzun süre bu alanda neredeyse rakipsiz ilerleyen ChatGPT, son dönemde Çin menşeli DeepSeek yapay zeka modeliyle karşılaştırılıyor.