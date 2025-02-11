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        Haberler Dünya ABD Başkanı Trump, plastik pipet kullanımına geçilmesine ilişkin kararnameyi imzaladı | Dış Haberler

        ABD Başkanı Trump, plastik pipet kullanımına geçilmesine ilişkin kararnameyi imzaladı

        ABD Başkanı Trump, çevre dostu olarak bilinen kağıt pipetlerin kullanımının yaygınlaştırılmasını eleştirdi ve yeniden plastik pipet kullanımına geçilmesine yönelik kararnameyi imzaladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.02.2025 - 11:04 Güncelleme: 11.02.2025 - 11:08
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        ABD'de plastik pipet dönemi
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        ABD Başkanı Donald Trump, yeniden plastik pipet kullanımına geçilmesine yönelik kararnameyi imzaladı.

        Beyaz Saray'da kararnameyi imzaladığı sırada gazetecilere açıklamalarda bulunan Trump, Eski ABD Başkanı Joe Biden döneminde kağıt pipet kullanımının yaygınlaştırılmasını eleştirdi.

        "Tekrardan plastik pipet kullanacağız. Bu şeyler (kağıt pipetler) işe yaşamıyor." ifadesini kullanan Trump, birçok kez kağıt pipet kullandığını ancak çabucak "bozulduklarını" kaydetti.

        Trump, "Özellikle sıcak içeceklerde, dakikalar hatta saniyeler içinde eriyorlar. Bu yüzden plastik pipetleri yeniden kullanmaya başlayacağız." değerlendirmesinde bulundu.

        Kararnamede, "insan sağlığına zarar verebilecek kimyasalları içeren kağıt pipetlerin üretimi plastik pipetlere göre daha maliyetli" olduğu ifade edildi.

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        Kağıt pipetlerin "plastik poşetlerle" muhafaza edildiği belirtilen kararnamede, bu yüzden kullanım amacındaki "çevresel etki" argümanının boşa düştüğü kaydedildi.

        Trump'tan "kağıt pipet" eleştirisi
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        Öte yandan kararnamede, kamu kurumlarında kağıt pipetler yerine plastik pipetlerin kullanılması için gerekli düzenlemelerin yapılması gerektiği talimatı verildi.

        ABD, PARİS İKLİM ANLAŞMASI'DAN ÇEKİLMİŞTİ

        20 Ocak'ta ikinci defa ABD Başkanlığı koltuğuna oturan Donal Trump, görevdeki ilk gününde eski Başkan Joe Biden döneminde ABD'nin yeniden taraf olduğu Paris İklim Anlaşması'ndan ayrılacağını bildirmişti.

        Birleşmiş Milletler (BM) Sözcüsü Stephane Dujarric, 28 Ocak'ta yaptığı açıklamada, ABD'nin, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'e mektup göndererek Paris İklim Anlaşması'ndan çekilme kararını resmi olarak ilettiğini bildirmişti.

        Böylece, Trump ABD'yi ilk başkanlık döneminde de söz konusu anlaşmadan çekmişti.

        Biden yönetimi, 2027 yılına kadar gıda hizmetlerinde, etkinliklerde ve paketleme sektöründe, 2035 yılına kadar da kamusal alanlarda plastik pipetler de dahil olmak üzere tek kullanımlık plastiklerin aşamalı olarak kaldırılması politikasını hayata geçirmişti.

        Paris İklim Anlaşması, taraf ülkelerin iklim değişikliği ile mücadele etmesi ve çevreyi korumaya yönelik politikaları benimsemesini öngörüyor.

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